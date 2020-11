Le migliori offerte su LEGO, T-Shirt e memorabilia dal Black Friday di Zavvi

Siamo ormai entrati nel vivo delle promozioni di questo Black Friday, e da Zavvi per l’occasione sono iniziate delle nuove offerte esclusive che vi permetteranno di acquistare tantissimi prodotti del vasto catalogo geek e nerd presente sullo store a prezzo scontato. Poiché la promozione è valida solo per queste ore, il nostro consiglio è quello di cogliere al volo l’occasione di effettuare subito gli acquisti, soprattutto se volete approfittarne per portarvi avanti con i regali di Natale.

Con l’occasione Zavvi ha rilanciato molte delle sue Box esclusive a prezzi scontati, come i bundle tematici con felpa e gadget dello stesso franchise, oppure la raccolta Mystery T-Shirt Geek Pack che include 10 magliette dalla fantasia a sorpresa a tema nerd, con persino la possibilità di acquistare una versione da 5 pezzi per bambini. Inoltre in questa selezione è possibile recuperare molti capi d’abbigliamento a tema natalizio grazie alla promozione che sconta ad appena 16,99€ tutti i maglioni, ed anche le magliette più vendute delle passate linee di abbigliamento riproposte a prezzo scontato.

Appassionati dell’home video non preoccupatevi, in questo Black Friday di Zavvi non solo troverete numerosi cofanetti a prezzo scontato, ma anche una scelta di titoli in 4K Blu-Ray dove selezionandone 3, pagherete in totale solamente 32€. È possibile trovare numerosi LEGO incredibilmente scontati come la Lamborghini Sián FKP 3 o il Castello Disney, ed inoltre si può trovare anche lo Starter Pack della linea LEGO Super Mario a soli 44,99€, un set reso quasi introvabile perché è l’unico che include la figure del famoso idraulico. Non mancano poi selezioni di articoli di merchandise ispirati ai maggiori franchise di successo, con numerose action figure, statuette e persino oggetti più ricercati come il Guanto del Potere visto in Avengers: Endgame, oppure l’animatronics del Bambino di The Mandalorian.

Le promozioni di Zavvi in occasione del Black Friday sono molte e per questo il nostro consiglio è quello di visitare la relativa pagina del portale, in modo da trovare quelle perfette per voi. Infine , prima di lasciarvi alle numerose offerte di Zavvi, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

