Le migliori offerte su periferiche Gaming e PC del Black Friday

Il periodo migliore dell’anno per fare compere sta per giungere al termine, ma noi resteremo attivi fino all’ultimo minuto per segnalarvi le migliori offerte di questo strabiliante Black Friday che, fino a prova contraria, si sta rivelando uno dei migliori degli ultimi anni, con sconti pazzeschi capaci di stupire persino il nostro staff. Di offerte ne abbiamo già segnalate tantissime in questi giorni intensi, ma è arrivato il momento di scoprire anche quelle che il buon Amazon ha deciso di dedicare alle periferiche per PC, tra cui gli immancabili articoli da gaming.

Complici le poche ore rimaste, il numero di articoli in questo caso sembra inferiore rispetto al solito, ma ci sono ancora diverse opportunità che possono essere sfruttate, come ad esempio le cuffie Astro Gaming A50, che vengono proposte ad un prezzo mai visto finora per questo specifico modello. Infatti bastano soli 229,99€ per acquistare queste cuffie e qualora stiate pensando che una cifra del genere possa essere eccessiva per un prodotto simile, siamo certi che una volta provate in prima persona sarete pronti a cambiare idea, dal momento che queste sono probabilmente le migliori cuffie da gaming che potete comprare in questo momento, capaci di fare la differenza in molteplici aspetti.

Grandi ma non per questo scomode, le Astro Gaming A50 dispongono funzionalità che vanno incontro alle esigenze di qualunque tipo di giocatore, sia esso un amante delle sessioni solitarie, oppure un appassionato del gaming in multiplayer, oltre ad essere ottime anche per chi ama trasmettere contenuti in streaming, dove è necessario avere una periferica capace di gestire in maniera sopraffina il missaggio tra l’audio e la chat di gioco. In questo, credeteci, le Astro Gaming A50 si comportano davvero molto bene, complici le numerose funzionalità extra ottenibili grazie al software dedicato: un vero e proprio pannello di controllo che vi permetterà di controllare tutte le impostazioni audio, tra cui profili di equalizzazione, livelli del microfono e parametri di input/output personalizzati.

Ottime anche sotto il profilo meramente acustico, le Astro Gaming A50 sono in grado di farvi percepire ogni minima frequenza sonora, a prescindere che stiate ascoltando musica o giocando al vostro titolo preferito. Il loro valore di mercato supera i 300€, ma grazie al Black Friday potrete risparmiare quasi 100€. Il tempo a disposizione per sfruttare questa occasione però si riduce sempre di più, motivo per cui suggeriamo di non perdere altro tempo e aggiungere nel carrello questo gioiello di tecnologia, non dimenticando però di dare un’occhiata alla nostra lista in calce per conoscere le altre offerte disponibili. Infine, qualora non l’abbiate ancora fatto, consigliamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, così da poter monitorare le migliori offerte del Black Friday in tempo reale dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

