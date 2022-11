Il Black Friday sta ufficialmente volvendo al termine ma, per questo ultimo weekend di prezzi folli, non dovreste farvi scappare le numerose promozioni disponibili da Sephora. Lo store, infatti, ha messo a vostra disposizione un parterre di articoli per la cura della persona davvero imperdibili, con sconti che arrivano fino al 30%! Makeup, skincare, profumi e altro ancora a prezzi da capogiro su qualsiasi brand stiate cercando, ma solo per poco ancora.

Sephora è, senza dubbio, una delle catene di profumerie pioniere nel settore con migliaia di brand a vostra disposizione: dai più giovanili e meno costosi, fino alla grandi firme del beauty. Proprio per questo, data la vastità di articoli tra cui acquistare, vi invitiamo a dare uno sguardo alle categorie che vi proporremmo nel corso dell’articolo, oltre che nella lista alla fine!

Tra le categorie da tenere sott’occhio, e da cui acquistare entro domani sera, c’è indubbiamente quella dedicata ai best-seller dello store con ribassi fino al 30%. In particolare vi segnaliamo uno dei must have di questa stagione, utilizzato da star e vip di tutto il mondo: stiamo parlando del Dior Addict Lip Glow Oil, uno dei prodotti per le labbra più famoso del momento, disponibile ad appena 28,12€ invece di 37,50€. Un’offerta che, indubbiamente, non ricapiterà per diverso tempo dopo questo Black Friday!

Il balsamo labbra di Dior si trasforma in un olio brillante studiato per proteggere intensamente, valorizzare ed esaltare a lungo il colore naturale della vostra pelle. Non si tratta di un semplice cosmetico ma di un vero e proprio trattamento infuso di olio di ciliegia che, in un solo istante, nutre, protegge, ammorbidisce e rivitalizza.

Questo olio labbra, infatti, unisce una formula particolarmente densa a un finish colorato naturale e ammaliante per dare vita a un effetto ultra-luminoso. Inoltre, si adatta a pelle di qualsiasi colore rivelando un glow rosato e la texture oleosa, né grassa né appiccicosa, potenzia la luminosità formando un velo levigante che modella le labbra, quasi ingrandendole, con un effetto a specchio. Potrete scegliere tra 4 colorazioni differenti: Universal Clear, Pink, Cherry e Rosewood!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Sephora dedicata alle promozioni, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

