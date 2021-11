Le migliori offerte sui monitor del Black Friday 2021

Udite udite! Su Amazon sono finalmente tornate le offerte del Black Friday 2021, la periodica tornata di sconti annuale che permetterà a tutti gli interessati di acquistare moltissimi prodotti a prezzi decisamente convenienti, con la possibilità dunque di aggiudicarsi articoli come monitor, elettrodomestici, notebook e tanto altro ancora. In questo articolo, vogliamo focalizzare la vostra attenzione su una particolare categoria, quella dei monitor.

Chiaramente, la promozione di Amazon coinvolge prodotti di ogni genere, a partire da quelli per il gaming a quelli per l’ufficio. Tra le tante offerte, vogliamo segnalarvi quella dedicata all’Asus TUF Gaming VG279QM. Solitamente venduto a 434,90€, ora è disponibile a “soli” 296,99€, grazie ad uno sconto del 32% che ha abbattuto il prezzo consigliato dal produttore di ben 137,91€!

Stiamo parlando di un articolo dedicato agli appassionati del videogioco, in particolare coloro che desiderano puntare al gaming competitivo. Infatti, grazie alla sua frequenza di aggiornamento di 280 Hz, questo monitor è in grado di offrire delle prestazioni impressionanti e una grafica coinvolgente e degna di un professionista.

Per quanto concerne le sue specifiche tecniche, l’articolo in questione vanta un pannello IPS da 27 pollici con una risoluzione in FullHD, ovvero 1920 x 1080 pixel, con un tempo di risposta pari a 1 ms. Oltre a ciò, è doveroso sottolineare che il monitor è pienamente compatibile con G-Sync e FreeSync, in modo tale da essere il compagno ideale per schede grafiche di Nvidia e AMD.

Insomma, un prodotto di assoluta qualità, specie se consideriamo la tecnologia HDR 400 del pannello, che garantisce anche una gamma di colori professionale ed un elevato contrasto. Ciò detto, i monitor sono moltissimi, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale, così da poter guardare tutte le migliori proposte di Amazon!

