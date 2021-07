Le migliori offerte sui prodotti Xiaomi

I fan di Xiaomi avranno modo, in questo inizio di luglio, di risparmiare subito su tantissimi prodotti del popolare brand, e il merito va chiaramente ad Amazon. Vi informiamo, infatti, che sul portale ci sono offerte che vi permetteranno di acquistare alcuni dei più interessanti smartwatch e smartphone del brand a prezzi davvero convenienti! Si tratta di un’occasione imperdibile, data anche dal fatto che, quasi sicuramente, molte offerte tenderanno a scadere nel giro di pochi giorni, quindi il nostro consiglio è di approfittarne subito!

Ovviamente, diamo per scontato il fatto che si tratta di un’occasione imperdibile per i fan del noto marchio cinese e, a tal proposito, noi non vediamo l’ora di proporvi l’ottimo smartwatch Xiaomi Mi Watch, disponibile ora al prezzo di 99,90€ anziché di 129,99€, a seguito di uno sconto del 23% che vi farà risparmiare 30,00€, una cifra che per un dispositivo dal già ottimo rapporto qualità/prezzo non è affatto male.

Con il suo peso di soli 32 grammi, Xiaomi Mi Watch presenta un design talmente leggero da farvi dimenticare di averlo addosso! Le sue caratteristiche tecniche parlano chiaro: questo smartwatch presenta un display AMOLED HD da 1.39 pollici, una protezione Corning Glass 3 e una batteria che arriva a durare fino a 16 giorni con uso standard e fino a 22 giorni in modalità lunga durata!

Inoltre, questo modello oltre ad avere il GPS e un assistente vocale integrato, vanta ben 117 modalità di allenamento con pulsante Sport dedicato, una resistenza all’acqua fino a 5 ATM ed è perfetto anche durante gli allenamenti più intensi. Fra le numerose funzioni, lo Xiaomi Mi Watch include il monitoraggio del battito cardiaco in tempo reale, il monitoraggio dedicato al controllo della qualità del vostro sonno, e persino uno dedicato alla misurazione del livello di ossigenazione nel sangue.

Oltre allo smartwatch, i prodotti Xiaomi in offerta su Amazon sono molti, e per questo il nostro consiglio è quello di visitare l’apposita pagina del portale, così da trovare la promozione giusta per voi. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi suggeriamo ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!