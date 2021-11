Le migliori offerte sui robot aspirapolvere del Black Friday 2021

Continua la nostra carrellata di offerte relative all’attesissimo Black Friday di Amazon! Un evento che, a partire dalla mezzanotte del 19 novembre, sta inondando la rete con offerte a dir poco sensazionali, che potete già consultare grazie alla nostra instancabile rassegna stanca. Certo, avrete tempo fino al prossimo 30 novembre per effettuare i vostri acquisti, tuttavia il nostro suggerimento è quello di acquistare subito ciò che più vi intriga, specie qualora la vostra attenzione sia concentrata su prodotti di alto livello, e dunque molto desiderabili ed a rischio esaurimento.

Prodotti come, ad esempio, i sempre ottimi aspirapolvere robot che, al pari dei celebri dispositivi Amazon Echo, sono ormai degli habitué delle offerte del portale e che, in occasioni come il Black Friday, ottengono alcuni dei tagli di prezzo più interessanti dell’anno.

Il nostro suggerimento? Di puntare direttamente al meglio del meglio, qui rappresentato dallo splendido aspirapolvere robot Roomba i3+, arrivato sul mercato lo scorso anno, e subito impostosi come scelta ideale per chi desidera un aspirapolvere robot che sia in grado di fare di tutto, anche svuotarsi da solo!

Roomba i3+, infatti, è solo l’ultimo modello che iRobot ha immesso sul mercato nella sua linea di aspirapolvere smart con svuotamento automatico, cosa possibile grazie ad una apposita colonnina di ricarica che, ad ogni ritorno del robot alla base, provvede non solo a ricaricarlo ma anche a svuotarlo dalla sporcizia appena raccolta, ben chiaro che poi anch’essa andrà svuotata, ma solo dopo circa 30 cicli di pulizia!

Parliamo dello stesso sistema che ha fatto il suo debutto sul modello Roomba i7+, e che ha poi trovato posto anche sul Roomba s9+, ma che è qui più accessibile, giacché Roomba i3+ costa decisamente meno, ed anzi è oggi in sconto ad appena 499,99€, contro i 699,00€ del prezzo originale!

Si tratta di un affare, e non solo perché parliamo di un Roomba, ovvero di un robot proveniente da quella che è l’azienda leader di questo mercato, ossia iRobot, ma anche e soprattutto perché si tratta di un dispositivo di assoluta qualità, potente e iper connesso, capace di schivare ostacoli, tenere traccia dei suoi percorsi, ed evitare accuratamente cadute, o spazi troppo angusti.

Controllabile anche via app, Roomba i3+ è inoltre dotato della capacità di apprendere, imparando col tempo quelli che sono gli ostacoli dell’ambiente circostante, tracciando di conseguenza quello che è il percorso migliore per la pulizia, il tutto – ovviamente – senza il rischio di danni, cadute o altri pasticci.

Insomma, un prodotto straordinario, che è comunque solo uno dei tanti aspirapolvere robot in sconto su Amazon per il suo Black Friday. La lista, infatti, è davvero corposa, ma prima di rimandarvi direttamente alla nostra selezione di offerte sugli aspirapolvere smart, vi ricordiamo che il Black Friday è anche un ottimo momento per prendere in considerazione di abbonarvi al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire di spedizioni rapide e, soprattutto, gratuite!

Con Amazon Prime, infatti, potrete ottenere un ulteriore risparmio sui vostri acquisti, azzerando le spese di spedizione di quasi tutti i prodotti presenti su Amazon, e godendo anche dell’accesso a molti altri servizi aggiuntivi, non ultimo Amazon Prime Video, con cui potrete guardare film, cartoni animati e serie TV in streaming, gratuitamente, e da qualsiasi dispositivo! Come capirete, si tratta di un servizio davvero imprescindibile in vista dello shopping del Black Friday 2021, la cui attivazione è immediata e i cui primi 30 giorni di sottoscrizione sono gratuiti, qualora – ovviamente – non siate mai stati abbonati.

Infine, vi ricordiamo che le offerte del Black Friday 2021 sono lungi dall'essersi esaurite

