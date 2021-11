Le migliori offerte sui tablet del Black Friday 2021

Come ogni anno, le iniziative del Black Friday coinvolgono prodotti di ogni categoria e questo vale soprattutto per Amazon, che vanta un catalogo di prodotti pazzesco. Fin dalle prime ore dell’entrata in vigore dell’evento più atteso di fine anno abbiamo riportato un sacco di offerte relative alla tecnologia, ma non avevamo ancora dedicato un articolo ai tablet, i quali anch’essi godono di tagli di prezzi importanti.

Ovviamente, come in tutte le altre occasioni di questo periodo, il numero di offerte è altissimo e ci sono svariati tablet che ora possono essere acquistati a prezzi finora non ritenuti possibili. Un esempio è il Chuwi Hi10 X, un tablet da 10 pollici le cui caratteristiche vi permetteranno di trasformarlo in un PC con il semplice collegamento della tastiera, inclusa nella confezione insieme alla penna. Un dispositivo molto interessante, dunque, soprattutto ora che viene proposto a soli 208,31€ invece di 299,00€. A rendere l’offerta ancora più allettante è la presenza di Windows 10, un sistema operativo raro da trovare in un tablet dal costo così irrisorio. A tal proposito, il marchio Chuwi si è rivelato uno dei migliori per rapporto qualità/prezzo fin dal suo arrivo sul mercato italiano, in particolare su computer portatili e tablet.

Parliamo dunque di un tablet versatile in grado di adattarsi a molteplici utilizzi: dalla visione di contenuti multimediali quali YouTube e Netflix fino alla produttività, che su questo specifico modello raggiunge enormi potenzialità grazie a Windows 10. Come detto, la presenza del sistema operativo di Microsoft farà sì che possiate usare il Chuwi Hi10 X come un vero e proprio PC, per poi trasformarlo in tablet nel momento in cui fate un utilizzo basic del dispositivo.

Essendo basato su Windows 10, il Chuwi Hi10 X vanta poi specifiche tecniche di tutto rispetto, sempre in relazione al prezzo, ed ecco perché è dotato di un processore Intel Celeron Gemini-Lake N4120 e 6GB di RAM. Ottimo anche lo spazio di archiviazione, visto che dispone di 128GB di memoria interna. A sorprendere è anche la qualità dello schermo, dato che la risoluzione è di 1200 x 1920 pixel, superiore alla classica FullHD.

Le offerte chiaramente non si fermano qui, motivo per cui vi invitiamo a visitare anche in questo caso la pagina ufficiale, cosicché possiate scoprire tutte le offerte dedicate ai tablet. Ad ogni modo, in calce abbiamo riportato come sempre alcune delle migliori proposte, le quali vi invitiamo caldamente a dargli un’occhiata. Infine, vi invitiamo ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Continuate a seguirci costantemente per ulteriori opportunità di risparmio legate al Black Friday 2021. Buon divertimento!

La nostra selezione prodotti

Offerte Black Friday ancora disponibili

