Le migliori offerte sui tablet del Black Friday

Non c’è dubbio, per noi amanti dello shopping quelle che stiamo vivendo sono le ore più belle di questo difficile anno, merito di portali come Amazon che, in occasione di quest’ultimo Black Friday, si è davvero superato, offrendoci opportunità da capogiro a prescindere da quale sia la categoria interessata. Queste offerte così entusiasmanti interessano anche il fantastico mondo dei tablet, con diverse proposte che fanno sì che i prezzi crollino fino a cifre mai raggiunte finora e per questo motivo meritevoli di attenzioni ancora maggiori.

Un esempio di tali offerte è il Huawei MatePad Pro, uno degli ultimi realizzati dal noto brand, nonché uno dei migliori tablet Android disponibili in questo momento sul mercato, proposto a soli 399,90€ rispetto agli originali 549,00€, ma veniamo subito al dunque. Abbiamo di fronte il modello che ad oggi risulta avere uno dei migliori display IPS, capaci di offrire angoli di visuale straordinari e una profondità di neri che non fa sentire la mancanza di un pannello OLED.

Caratterizzato da bordi arrotondati che gli conferiscono un aspetto elegante e raffinato, il Huawei MatePad Pro monta al suo interno lo stesso processore utilizzato dal P40 Pro, ossia il potente Kirin 990, che assicura prestazioni all’avanguardia a prescindere da quale sia l’uso che ne facciate. Gaming spinto e produttività avanzata non saranno un problema, così come non dovrete preoccuparvi dell’autonomia, dal momento che la batteria da ben 7.250 mAh potrà tenere acceso lo schermo fino a 12 ore. Perfetto per la riproduzione di film, merito non solo dell’ottimo display ma anche dei suoi quattro altoparlanti inseriti nella giusta posizione in modo da trasmettere un suono ricco, capace persino di offrire una sensazione 3D, non a caso sono stati realizzati niente di meno che dagli esperti di Harman Kardon.

Insomma, un dispositivo davvero eccellente, che è comunque solo la punta di diamante di quello che è un nugolo di offerte da scoprire, motivo per cui vi suggeriamo, ancora una volta, di visitare la pagina dedicata. Infine, vale sempre il nostro consiglio di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

