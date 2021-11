Le migliori offerte sui videogiochi del Black Friday 2021

Finalmente hanno avuto il via anche le super offerte del Black Friday 2021 di Amazon, con una settimana di anticipo rispetto a quello che è il Black Friday vero e proprio. Un ottimo modo per cominciare a risparmiare fin da subito e dar così il via a quello che è il periodo più amato dell’anno da tutti gli amanti delle offerte. Nel Black Friday 2021 di Amazon vi è posto ovviamente anche per i videogiochi, con Resident Evil Village a far la parte da leone essendo disponibile per qualsiasi piattaforma a soli 27.97 euro.

Si tratta ovviamente di un prezzo incredibile, vista l’assoluta qualità del gioco, che ricordiamo essere anche uno dei candidati per la vittoria del Game of the Year di quest’anno, nonché un’opera oltremodo recente. Insomma, Resident Evil Village a 27,97 euro è qualcosa da non farsi decisamente scappare.

I giochi in offerta su Amazon per il Black Friday 2021 sono però anche molti altri e tra di essi possiamo trovare ad esempio Marvel’s Avengers a soli 14,99 euro sia per PS4 che Xbox One e la Gold Edition del recentissimo Far Cry 6 a soli 69.99 euro.

Per poter usufruire della spedizione veloce e gratuita su molte di queste offerte a venire in vostro soccorso è sicuramente il convenientissimo Amazon Prime. Nel caso siate degli studenti, inoltre, l’abbonamento al servizio è a prezzo dimezzato grazie ad Amazon Prime Student!

