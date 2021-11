Le migliori offerte sulle smart TV del Black Friday 2021

Come vi abbiamo raccontato a partire dalla mezzanotte di oggi, Amazon ha finalmente dato il via alle sue offerte relative al Black Friday 2021, proponendosi da subito con una moltitudine di offerte, dedicate a praticamente ogni categoria merceologica presente sullo store! Tocca approfittarne, specie perché i ribassi presenti sulla maggior parte degli articoli dello store sono molto validi, specie quando poi si parla di prodotti costosi ed ambiti come, ad esempio, le smart TV, protagoniste di tantissime offerte, nonché di questo articolo.

Tantissime le proposte, che spaziano dalla fascia più bassa, sino ai prodotti top di gamma, tutti accomunati dall’essere parte di una tornata di offerte che, in alcuni casi, arrivano a toccare anche il 33% di sconto sul prezzo totale! Un esempio su tutti? la splendita smart TV PHILIPS 58PUS8506, perfetta per chi è alla ricerca di un prodotto ottimo per passare al nuovo standard televisivo post-Switch Off, e che al momento potete acquistare a 799,00€ contro i 999,00€ del prezzo originale.

Entrando nel dettaglio delle caratteristiche che rendono la smart TV PHILIPS 58PUS8506 un’ottimo acquisto, oltre all’eccezionale rapporto qualità/prezzo conveniente, segnaliamo la presenza della tecnologia 4K HDR, che permette una migliore qualità dell’immagine, con colori più realistici, contrasti molto accentuati, ed un’esperienza molto più vicina allo standard cinematografico. Altrettanto fondamentale processore Philips P5 che rende le immagini sullo schermo più luminose e realistiche, con colori vividi e movimenti molto fluidi.

La Smart TV PHILIPS 58PUS8506, sottile e compatta, è pensata per offrire la migliore esperienza cinematografica possibile e proprio per questo supporta il sistema audio e video premium di Dolby, in modo tale da garantire una qualità audio all’altezza delle prestazioni visive. Ultimo, ma non per importanza, è perfetta se state cercando di rendere smart tutta casa, grazie all’avvento della domotica: la televisione infatti può essere collegata a Google Assistant o ad Alexa per una gestione ancora più facile e rapida, che cosa state aspettando?

In chiusura, vi suggeriamo non solo di affrettarvi ad acquistare la Smart TV PHILIPS 58PUS8506, ma anche a consultare tutte le altre offerte disponibile per questo Black Friday 2021 di Amazon giacché, come detto in apertura, i prodotti sono davvero tantissimi!

Oltre a ciò, vi suggeriamo anche di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, per ricevere ogni giorno quelle che sono le migliori offerte relative a: offerte generiche, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buoni acquisti!

