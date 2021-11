Le migliori sedie gaming scontate fino a 150€ per il Black Friday!

Il Black Friday 2021 ha ormai ingranato la marcia ed è quasi difficile tenere il passo del portale vista l’enorme quantità di prodotti a prezzi stracciati. Noi di Tom’s Hardware però non molliamo la presa e siamo pronti ad elencare anche quelle che sono le migliori offerte per quanto concerne le sedie da gaming, una delle tante categorie merceologiche alle quali Amazon ha deciso di riservare un trattamento speciale in occasione di questo evento.

Se siete tra quelli che passano gran parte della giornata stando seduti, una buona sedia da gaming potrebbe essere la soluzione che vi permetterà di affrontare la giornata lavorativa con minor stress. Infatti, anche se il termine “da gaming” potrebbe sembrare non idoneo al tipico uso d’ufficio, bisogna dire che questa definizione viene spesso assegnata anche a quelle sedie la cui struttura è studiata per offrire il massimo comfort. Ad ogni modo, le sedie da gaming si contraddistinguono per il loro design aggressivo e moderno ma, come detto, anche per la loro capacità di prolungare le ore lavorative senza affaticarsi. Ovviamente, questo vale anche per i videogiocatori che passano diverse ore al giorno a giocare con la console o il PC.

A tal proposito, il Black Friday di Amazon viene in vostro aiuto, consentendovi di acquistare delle ottime sedie da gaming a prezzi mai così vantaggiosi. Sul catalogo del portale troverete modelli di fascia alta come la Razer Iskur, i cui prezzi sono stati quasi dimezzati, e soluzioni entry level ma dalla comodità sempre ottima, garantita da materiali di qualità e da una struttura resistente.

Il modello citato pocanzi, ad esempio, passa dagli originali 499,99€ a 349,00€, permettendovi di acquistare la sedia top di gamma del noto brand ad un prezzo mai così basso. Come detto, le offerte coprono ogni fascia di prezzo, quindi se la Razer Iskur è al di fuori della vostra portata potrete comunque prendere in considerazione altre occasioni con la medesima percentuale di sconto.

Da quando è iniziato il Black Friday 2021, la sedia da gaming Basetbl è diventata subito una delle più vendute, merito dello sconto del 38% che ha fatto abbassare il prezzo da 159,99€ a soli 99,99€, rendendola una delle migliori occasioni per chi intende acquistare una sedia comoda ma non troppa costosa. Il costo finale di questa sedia è davvero conveniente, in quanto si tratta di un modello dotato di poggiatesta e supporto lombare, accessori che normalmente vengono inclusi nelle soluzioni da oltre 100€.

