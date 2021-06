Le migliori smart tv del 2021 a prezzi speciali su Euronics

Come era prevedibile, alcuni dei principali portali stanno rispondendo alla conferma del Prime Day di Amazon, che si terrà il 21 e 22 giugno, attivando una serie di offerte con l’obiettivo di distogliere, per quanto possibile, le attenzioni su quello che sarà uno degli eventi più importanti dell’anno, durante il quale si potrà risparmiare su un’ampia categoria di prodotti. Tra i vari che stanno tentando l’impresa, vi segnaliamo oggi Euronics, che ha messo in campo una sorta di “Black Friday estivo” dedicato alle migliori smart tv che potete acquistare in questo momento.

Valida fino al 16 giugno, la promozione è destinata a coloro che vogliono cambiare televisore con un modello recente, anche e soprattutto in vista della partenza della Uefa Euro 2020, così da poter godere della competizione sportiva nel miglior modo possibile, e con la massima qualità, dato che il portale ha riservato ottimi sconti non solo sui modelli classici, ma anche su quelli che implementano le ultimissime tecnologie del settore, come i pannelli Neo QLED di Samsung.

Diverse, dunque, sono le smart TV in sconto ma, tra le varie, ci preme segnalarvi la Sony KE55A89BAEP da 55 pollici, un modello dotato di un fantastico pannello OLED, il cui prezzo originale di 1.999,00€ viene ridotto di ben 600,00€ e per questo acquistabile a “soli” 1.399,00€. Un risparmio notevole, ma non bisogna sottovalutare anche l’occasione che vede la nuova LG OLED55A16LA da 55 pollici, il cui sconto di 400,00€ vi permetterà di portarvela a casa a 1.199,00€, un prezzo che, fino a pochi giorni fa, vi permetteva di acquistare il modello della precedente generazione.

In entrambi i casi, parliamo di smart tv all’avanguardia e leader della categoria, adatte anche per il gaming su PS5 e Xbox Series X/S. Detto ciò, coloro che preferiscono spendere di meno, potranno comunque beneficiare di ottime offerte perché, come detto, questa promozione di Euronics va a coprire un’ampia gamma di modelli delle migliori marche.

Sebbene ci siano i presupposti di un Prime Day elettrizzante, Euronics ha dimostrato che potrebbe non servire attendere l’evento annuale di Amazon per risparmiare. Ciò detto, il nostro consiglio è quello di dare un’occhiata alla pagina dedicata, simile ad un PDF, per scoprire tutti i televisori in offerta, consci del fatto che in calce troverete i modelli che godono dello sconto maggiore. Prima di passare altrove, vi ricordiamo di seguirci anche su Telegram, ai nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi!

