Le migliori Smartbox da regalare a Natale

In vista del Natale, abbiamo creato numerose guide che potrebbero aiutarvi nella scelta del regalo perfetto da fare quest’anno, ma se dopo la lettura dei nostri articoli non avete ancora le idee chiare in merito a cosa donare, il problema potrebbe risiedere nel fatto che probabilmente non dovreste puntare su un prodotto fisico, come televisori, smartphone e simili, ma su un’esperienza in grado di farvi trascorrere uno o più giorni in totale relax o, qualora siate sportivi, prendere parte ad un’avventura adrenalinica.

Regalare questo tipo di esperienza è molto semplice grazie ai cofanetti regalo, meglio noti come smartbox. Quest’ultimi, non sono altro che piccoli cofanetti di cartone contenenti offerte e coupon per una varietà di esperienze, sia per singole persone che per coppie, nonché pacchetti per tutta la famiglia. Viaggi, trattamenti, ristoranti: uno smartbox può essere usato per fare qualsiasi esperienza, potendo scegliere un’infinità di posti dove andare, incluso all’estero.

Utilizzare uno smartbox è davvero un gioco da ragazzi, dal momento che una volta comprato non dovrete far altro che inserire il cosiddetto “assegno regalo” nel vostro account e a quel punto scegliere una fra le tante esperienze disponibili. Ribadiamo che quest’ultime sono davvero numerose e con questo articolo abbiamo voluto raccogliere quelle che sono, a nostro parere, le più interessanti, nonché quelle che si adattano meglio come possibile regalo di Natale.

N.B.: Ovviamente visto il momento storico in cui viviamo sarà difficile poter sfruttare questo regalo nel breve termine, o almeno finché la situazione COVID non si sarà risolta, ma questi Smartbox hanno una durata di ben 39 mesi, quindi c’è tutto il tempo per poterle sfruttare con calma.

Smartbox di Natale

Addio allo stress

Il 2020 è stato un’anno difficile per svariati motivi che non stiamo qui ad elencare, ecco perché potrebbe rivelarsi fruttifero acquistare un pacchetto in grado di eliminare lo stress creatosi in questi mesi. Lo smartbox “Addio allo stress per 2” fa proprio questo, mettendovi a disposizione ben 2.700 trattamenti fra cui scegliere. Pensato per 2 persone, questo cofanetto propone una selezione di meravigliose oasi di benessere, splendide location dedicate al wellness e magici luoghi dove ritrovare il perfetto equilibrio tra corpo e mente. Tra accessi alle Spa con sauna e bagno turco, trattamenti viso e corpo e molto altro sarà un’esperienza benessere imperdibile da vivere in due. Insomma, un regalo che per molti potrebbe rivelarsi ben più appetibile rispetto ad un prodotto fisico, così come tutti gli altri smartbox riportati in calce.

Fuga e relax

Se le saune e i vari trattamenti per viso e corpo non fanno per voi, un paio di giorni in un’area dove regna solo ed esclusivamente il relax potrebbe essere la soluzione migliore. Infatti cosa c’è di meglio di una fuga all’insegna del riposo da condividere con una persona speciale? Tante proposte per un soggiorno di una notte con prima colazione in agriturismi e hotel a 3 stelle impreziosito da un dolce momento di benessere per dimenticare tensione e stress quotidiani. Con oltre 200 soggiorni fra cui scegliere, quella della piccola pausa dal fascino rustico e accogliente da vivere in due è senza dubbio tra le migliori esperienze che si possano fare.

Invito a cena

Ci si può divertire anche stando seduti a tavola e qualora non ci crediate vi suggeriamo di provare l’esperienza offerta dallo smartbox “Invito a cena“, che permette di godere di quella che si rivelerà sicuramente una serata indimenticabile, sia per voi sia per il fortunato/a che siederà al vostro fianco. Sapori esotici e lontani, gusti antichi della tradizione della cucina italiana e le sue fantasiose ed originali rivisitazioni saranno i protagonisti di questo cofanetto. Cene di due o tre portate che potrete scegliere fra ben 1.200 ristoranti, dove aromi e colori stimoleranno la vista e l’olfatto e regaleranno un tripudio di sapori che soddisferà anche i palati più esigenti.

Felicità per due

Se gli smartbox segnalati finora non contengono ciò che stavate cercando, allora potrebbe essere interessante puntare sul cofanetto “Felicità per due“, dal momento che permette di scegliere ben 6.000 esperienze per 2 persone. Con questo smartbox potrete selezionare bellissimi e rilassanti momenti di coppia all’insegna del relax, del fitness o del gusto sparsi praticamente in tutta Italia. Momenti di benessere, sfiziose degustazioni, stimolanti attività di fitness: tante le occasioni per abbandonarsi al piacere di emozioni uniche racchiuse in un cofanetto tutto da vivere e che certamente si rivelerà un ottimo regalo di Natale.

Fuga di 3 giorni

Se pensate che uno o due giorni non siano sufficienti per eliminare lo stress, allora consigliamo di prendere in considerazione il pacchetto “Fuga di 3 giorni“, che offre un “evasione” tra gusto e relax, ovvero i due ingredienti che mettono sempre d’accordo tutti. Ovviamente, sono tante le opportunità che potrete scegliere in questo cofanetto, il quale offre soggiorni di due notti con colazione e due deliziose cene in agriturismi e hotel a 3 stelle. L’ideale per una vacanza da vivere in due alla riscoperta del piacere della vita all’aperto e della buona cucina.

Motori in pista

Se avete la passione per i motori e vi piacciono le belle auto (a chi non piacciono?), allora non potete perdervi l’esperienza di guidare una Ferrari o una Lamborghini in uno dei tanti circuiti sparsi per l’Italia. Valido per uno o due persone, questo pacchetto vi offrirà sensazioni uniche e irripetibili tutte da scoprire, per sfogare energia e grinta con avvincenti esperienze sotto il segno dei motori e delle passioni. Ammettetelo, guidare una supercar è il sogno di chiunque e anche se al termine di questa esperienza vi toccherà scendere dall’auto (fidatevi, sarà difficile dopo aver sperimentato cosa di prova a domare tanti cavalli sotto al cofano) e tornare a guidare la vostra utilitaria, riteniamo che quella di salire almeno una volta nella vita in un’auto da centinaia di migliaia di euro sia una delle esperienze da fare. Azione, adrenalina e velocità sono assicurate!

Fuga dalla città

Sembra il titolo di un film d’azione, ma vi assicuriamo che si tratta dell’ennesima esperienza che merita di essere presa in considerazione non solo per fare un bel regalo di Natale, ma anche donare a se stessi momenti indimenticabili come solo smartbox come questo sanno fare. Valido per 2 persone, questo cofanetto permette di allontanarsi momentaneamente dai ritmi frenetici della città, dandovi due giorni di totale relax per ritrovare il piacere della vita all’aria aperta. Una notte indimenticabile seguita da una ricca colazione in B&B, agriturismi o hotel a 3 stelle: il sogno perfetto da vivere in due tra i colori vivaci della natura e paesaggi mozzafiato.

3 giorni in fuga in Europa

Non è il momento più adatto per viaggiare ma non è un problema, dato che la maggior parte degli smartbox hanno una validità oltre i 3 anni, quindi avete tutto il tempo per aspettare che la situazione torni alla normalità e se sentite il bisogno di lasciare il bel paese per visitare e scoprire alcuni dei posti più belli d’Europa, il pacchetto “3 giorni in fuga in Europa” è sicuramente quello saprà soddisfare le vostre esigenze, proponendovi quasi 3.000 soggiorni in città meravigliose. Un soggiorno di 2 notti con colazione, a scelta fra le mete proposte, è il viaggio perfetto per una vacanza tra relax e divertimento. Una fuga alla scoperta degli angoli più belli del vecchio continente da vivere con una persona speciale.

Passioni e avventura

Se siete amanti dello sport e volete provare un’esperienza adrenalinica, il cofanetto “Passioni e avventura” fa decisamente al caso vostro e con ben 5.300 tipi di avventure, avrete sicuramente l’imbarazzo della scelta. Un’esperienza sportiva all’insegna dell’adrenalina ma soprattutto del divertimento a contatto con la natura. Emozionanti attività alla scoperta dei cieli, dei fiumi, delle strade e della campagna per 1 o 2 persone per essere sempre pronti ad una nuova avventura. Un regalo non solo apprezzabile, ma da vivere!

3 giorni in famiglia

Lo sappiamo, il lavoro e tutto il resto fanno sì che purtroppo il tempo da dedicare alla famiglia sia molto limitato e chi non preferirebbe che le giornate fossero da 36 ore invece che 24. Anche in questo caso, però, l’acquisto di uno smartbox potrebbe rivelarsi la soluzione migliore e siamo sicuri che il pacchetto “3 giorni in famiglia” riuscirà a regalarvi quella felicità di cui avete bisogno. Niente sarà più rigenerante di un soggiorno da trascorrere in famiglia, lontani dalla quotidianità, in incantevoli agriturismi e hotel fino a 4 stelle accuratamente selezionati. Due notti con colazione, per 2 adulti e 2 bambini, per dimenticare lo stress e lasciarsi coccolare.

