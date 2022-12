Finalmente, dopo tanta attesa, è giunto il periodo dell’anno più bello che ci sia, ed è per questo che diversi store si stanno mobilitando per offrire ai propri utenti una serie di promozioni da non sottovalutare minimamente. In questo ventaglio di rivenditori troviamo anche Acer che, mediante le sue offerte di Natale, consente di acquistare tantissimi dei suoi prodotti a prezzi decisamente convenienti.

Questa iniziativa, infatti, consente di risparmiare fino a 1000,00€ dal prezzo consigliato di ciascun prodotto compatibile, con sconti che possono variare di articolo in articolo. Tra tutti vi suggeriamo di dare uno sguardo al notebook Acer Aspire 5, in particolare il modello A515-56. Un prodotto originariamente venduto a 749,00€, ed ora è disponibile a “soli” 599,00€ grazie ad un taglio di prezzo di ben 150,00€.

Sembreranno pochi, ma le qualità di questo prodotto sono superlative, a partire dal suo processore Intel Core i5-1135G7 Quad-core da 2,40 GHz, abbinato a 8 GB di memoria RAM DDR4 e ben 512 GB di spazio d’archiviazione SSD. A tutto questo, si aggiunge anche un ampio display da 15,6 pollici con una risoluzione in FullHD e con la tecnologia IPS.

Un notebook che fa della riproduzione multimediale uno dei suoi punti di forza, grazie anche ad una scheda video Intel Iris Xe Graphics con memoria condivisa. Inoltre, bisogna specificare che al suo interno è installato il nuovissimo Windows 11 Home a 64-bit, e dunque potrete godere di tutte le nuove funzionalità del sistema operativo targato Microsoft.

Insomma, un prodotto certamente da tenere in considerazione, in virtù del fatto che si presta perfettamente a tutte quelle attività lavorative e quotidiane, oltre ad essere un ottimo compagno di viaggio per visionare contenuti ad un buon dettaglio grafico. Oltre a questo, il nostro consiglio è quello di visionare la pagina di Acer, al seguente indirizzo, per guardare tutte le proposte che scadono entro il 25 dicembre oppure fino ad esaurimento scorte.

