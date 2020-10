Le offerte per lo styling dei capelli su Amazon!

Dopo aver analizzato le offerte del giorno Amazon incentrate sugli elettrodomestici da cucina, vogliamo segnalarvi che sul portale online sono cominciate anche una serie di sconti dedicati ai prodotti per la cura dei capelli. Per l’appunto in queste ore è possibile acquistare una vasta scelta fra asciugacapelli, piastre e spazzole elettriche delle migliori marche presenti sul mercato, con sconti in grado di arrivare persino al 40% su alcuni prodotti.

L’offerta che spicca fra tutte quelle proposte da Amazon è senza dubbio la piastra Keratin Protect S8598, che può esser acquistata a ben 30€ in meno del suo normale prezzo di listino, ossia a soli 49,99€. Questa piastra per capelli in ceramica, oltre ad essere utile per rendere i capelli ancora più lisci, è in grado mantenerli più idratati e resistenti. Grazie al sensore intuitivo di protezione del calore, la piastra Keratin Protect S8598 misura il livello di idratazione del capello 8 volte al secondo, regolando l’intensità del calore, in modo da proteggerlo da danni e rotture.

La piastra è dotata di lamine in ceramica infuse di cheratina ed olio alle mandorle, che rendono i capelli più luminosi e dall’aspetto più sano già dopo un solo utilizzo, rendendo ogni acconciatura come quelle di un salone di bellezza. Il pratico display digitale integrato mostra le 5 modalità di temperature che può raggiungere Keratin Protect S8598, passando da un minimo di 160° fino ad un massimo di 230°.

Il cavo lungo 3m assicura una notevole libertà di movimento, mentre la modalità di riscaldamento rapido, permette a Keratin Protect S8598di essere calda in appena 15 secondi. Infine, per una maggiore sicurezza, è previsto un blocco delle piastre ed la modalità di auto-off, che in caso di dimenticanze, dopo 60 minuti spegne automaticamente il dispositivo.

Oltre alla piastra Keratin Protect S8598 gli articoli per la cura dei capelli in offerta su Amazon sono molteplici, e per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina dell'iniziativa, così da consultarli e trovare quello più adatto a voi.

