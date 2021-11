Le offerte più gettonate del Black Friday di Amazon

Il grande giorno è arrivato e anche se le offerte del Black Friday sono iniziate già da qualche settimana, oggi 26 novembre potremmo assistere ad ulteriori iniziative oppure ad un aggiornamento delle offerte come quello di Amazon che, proprio in queste ultime ore, ha aggiornato il suo immenso catalogo prodotti con nuove occasioni.

Le offerte sono molteplici e in questo articolo andremo a riportare le più gettonate delle ultime ore, facendo sì che possiate scoprire subito quali sono i prodotti più in voga di questo Black Friday 2021. Ovviamente sono tutti articoli scontati con percentuali altissime, quindi non vogliamo indugiare oltre ma vi invitiamo subito a dare un’occhiata alla nostra lista in calce, anche per il semplice fatto che alcuni di questi prodotti potrebbero andare ad esaurirsi rapidamente, cosa che è già accaduta durante le primissime offerte di questo intenso Black Friday.

Apple AirPods Pro

Con un’autonomia ben oltre le 20 ore e con una qualità audio di alto livello, gli auricolari Apple AirPods Pro non potevano che essere uno dei prodotti più gettonati del Black Friday, merito ovviamente dell’attuale ribasso di prezzo che ha spinto già numerosi utenti ad acquistarli. Il top per chi possiede un dispositivo Apple, ma sono altrettanto ottimi anche per i possessori di smartphone Android. Ad oggi rimangono ancora ai vertici della categoria sotto ogni aspetto.

Oral-B Smart 4 4500

Con uno sconto che supera non solo il 50% ma addirittura il 60%, lo spazzolino elettrico Oral-B Smart 4 4500 si sta rivelando l’affare migliore per chi è alla ricerca di uno spazzolino di alta qualità, in grado di offrire una pulizia ottima e permettervi di avere gengive sane. Questo modello possiede 3 modalità di spazzolamento e viene proposto da Amazon nella variante Black Special Edition, perfetta come idea regalo.

Detersivo lavatrice liquido Omino Bianco

Un’altra super offerta di queste ore riguarda il detersivo liquido per la lavatrice Omino Bianco che, dopo il ribasso del 45%, siamo sicuri entrerà nelle case di tanti italiani. Come saprete, questo prodotto lascerà sui vostri capi un fresco profumo che durerà a lungo, oltre a rimuovere le macchie in profondità.

Lame di ricambio Philips QP230/50 OneBlade

Se possedete un rasoio Philips della serie OneBlade e OneBlade Pro, allora non potete perdervi l’offerta dedicata al confezione contenente 3 lamette di ricambio Philips QP230/50 OneBlade, sulle quali vi è attualmente uno sconto del 39%. Efficaci sulla barba e delicate sulla pelle, con queste lame otterrete un’esperienza di rasatura perfetta!

Braun Silk-expert Pro 5

Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare quello che è quasi sicuramente il miglior epilatore a luce pulsata, allora sarete felici di sapere che il momento è arrivato. Il Black Friday, infatti, ha ridotto il prezzo di Braun Silk-expert Pro 5 di ben 120€, consentendovi di acquistarlo a soli 279,99€ invece di 399,99€. La proposta di Amazon è quella dotata inoltre della custodia da viaggio, che rende questa offerta ancora più interessante.

Hasbro Gaming – Jenga Classico

Se avete bisogno di recuperare l’intramontabile gioco Classic Jenga, sappiate che Amazon lo ha scontato di un ottimo 35%. Un’ottima occasione per portarsi a casa quello che è un gioco che vi permetterà di sfidare voi stessi o i vostri amici. Come saprete, il gioco consiste nel fare in modo che la torre di mattoncini crolli. Un classico che non passa mai di moda.

Braun MGK5280

Oltre all’epilatore a luce pulsata citato pocanzi, vi sono altri articoli Braun andati in offerta e uno di questi è il regolabarba Braun MGK5280. Scontato del 48%, è probabilmente il migliore che possiate acquistare ora a meno di 40€. Questo modello è progettato per durare a lungo e vanta un motore adattivo, capace di rilevare le barbe più folte e di adattarsi automaticamente per una piacevole esperienza di rifinitura.

Swiffer Lavapavimenti Wet

Grandi offerte anche in tema pulizie domestiche, dove il colosso dell’e-commerce ha riservato uno sconto speciale al lavapavimenti Swiffer Wet nella sua confezione da 48 panni umidi al gusto limone. In questo caso parliamo di un risparmio del 33%, sufficiente per rendere questa offerta una delle più gettonate di queste ore.

Samsung Galaxy A03s

Gli smartphone sono sempre protagonisti e come potevano non esserlo anche durante il Black Friday? A tal proposito, uno dei più gettonati è il Samsung Galaxy A03s, un modello entry level che si contraddistingue per la sua batteria da 5.000 mAh, uno dei pochi dispositivi ad avere una capacità così grande in questa fascia di prezzo, prezzo che ora scende a soli 119,70€ a seguito di uno sconto pari a 40€. Ovviamente lontano dall’essere un top di gamma ma più che capace di eseguire le principali operazioni quotidiane, inclusa la navigazione web e lo scattare foto di qualità in condizioni di luce ambientale favorevole.

Detersivo lavatrice in capsule Dash All in 1 Pods

Se vi serve il detersivo per lavatrice in capsule, allora il Dash All in 1 Pods è quello da prendere in considerazione ora che è viene proposto ad oltre il 30% in meno. La confezione è quella che vi consentirà di fare 140 lavaggi e ovviamente stiamo parlando di uno dei migliori prodotti per la rimozione delle macchie sui tessuti, capace allo stesso tempo di offrire brillantezza ai vostri capi.

