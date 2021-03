Le offerte tech per la festa della donna da MediaWorld

Oltre alle ottime occasioni del Solo per Oggi, sul sito di MediaWorld in occasione della Festa della donna sono cominciate una serie di sconti che vi permetteranno di acquistare fino al 14 marzo tantissimi articoli presenti sullo store con sconti in grado di arrivare fino al 50%! Infatti in queste ore troverete il meglio della tecnologia con tante offerte che riguardano smartphone, smart tv, elettrodomestici, fotocamere digitali, veicoli per la mobilità elettrica e tanti dispositivi per la cura della persona e tante altre occasioni che possono diventare perfette idee regalo da sfruttare sia per celebrare la Festa della donna che per l’imminente festa del papà.

In questa grandissima selezione di prodotti proposta da MediaWorld è possibile trovare anche lo spazzolino elettrico Oral-B iO Serie 7N a 149,99€, ossia con uno sconto di ben 100€ dal suo tipico prezzo! Questo spazzolino è stato realizzato con la rivoluzionaria tecnologia magnetica iO che aiuta ad ottenere la migliore pulizia per denti e gengive di sempre, infatti l’esclusiva testina rotonda di Oral-B iO Serie 7N agisce sui denti attraverso l’azione combinata di micro vibrazioni e una particolare azione oscillante. Attraverso il particolare display interattivo a colori è poi possibile visualizzare le varie impostazioni di Oral-B iO Serie 7N come le 5 modalità di spazzolamento o la barra della ricarica, ma soprattutto il feedback del sensore di pressione sui denti, che avviene attraverso simpatiche faccine.

Oral-B iO Serie 7N è dotato poi di un’intelligenza artificiale che riconosce lo spazzolamento ed invia suggerimenti e feedback per una pulizia completa della bocca, ed inoltre grazie alla funzione timer permette di dividere le fasi di intervento in quadranti ed arrivare a dedicare il giusto tempo ad ogni sezione della dentatura. Infine, quando si parla dello spazzolino Oral-B iO Serie 7N è impossibile non citare la sua batteria, ottimizzata per arrivare fino a 12 giorni di autonomia e dotata di una speciale funzione di ricarica che avviene in appena 3 ore grazie al suo innovativo caricatore magnetico.

Insomma, oltre allo spazzolino elettrico Oral-B iO Serie 7N sono tanti i prodotti inclusi in questa promozione realizzata da MediaWorld in occasione della Festa della donna, e per questo il nostro consiglio non può che esser quello di visitare l’apposita pagina dedicata agli sconti del portale, così da trovare quello perfetto per voi entro il 14 marzo. Infine, prima di lasciarvi al vostro prossimo acquisto su MediaWorld, vi ricordiamo ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

