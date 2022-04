Il recente e bellissimo Leggende Pokémon Arceus è disponibile su Amazon con già 10 euro di sconto rispetto al prezzo di listino. Un’ottima occasione, insomma, per mettere le mani sopra uno dei titoli più chiacchierati di questo 2022 e riempire così la propria Nintendo Switch dei simpatici mostriciattoli giapponesi.

Leggende Pokémon Arceus è del resto un titolo che merita parecchia attenzione, visto che, come riporta anche la nostra recensione, si tratta di “un titolo importantissimo per il franchise di Pokémon, insignito dell’ingrato compito di stravolgere per sempre i canoni della serie e guidarli verso una nuova, e più moderna, direzione”. Insomma, l’ultima avventura nel mondo dei Pokémon è qualcosa che merita ben proprio di essere giocata.

Se siete interessati a fare vostro Leggende Pokémon Arceus con 10 euro di sconto rispetto al prezzo di lancio potete trovarlo comodamente seguendo questo link. Qualunque sia la vostra età, i Pokémon son del resto sempre una vera e propria garanzia, con i loro giochi che sono capaci di intrattenere per decine e decine di ore sia i videogiocatori in erba che quelli più navigati.

