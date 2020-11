LEGO Black Friday, super sconti e set esclusivi

ll Black Friday è finalmente tra noi, e con esso arrivano anche una cascata di offerte provenienti da praticamente qualunque angolo della rete! Si parte ovviamente da Amazon, testa di serie del mondo della scontistica, ma anche molti altri portali si stanno prodigando nel proporsi agli acquirenti online con una serie di promozioni davvero eccezionali che, chi più chi meno, andranno ad esaurirsi entro la giornata di oggi (27 novembre) o al massimo entro il fine settimana.

Tra questi, ovviamente, non poteva mancare LEGO che, grazie al suo store ufficiale ha messo in piedi una ricca tornata di offerte a tema, con cui potrete acquistare a prezzo scontatissimo diversi set, ma solo fino alla conclusione di questo fine settimana! Si tratta indubbiamente di una bellissima occasione, specie considerando quanto siano state scarse quest’anno le offerte Lego. Grazie a questa ottima promozione, invece, potrete acquistare diversi set a prezzi scontatissimi, in quella che è certamente una bella occasione di acquisto in vista dell’imminente periodo natalizio!

Prima di lasciarvi alle offerte, tuttavia, ci preme ricordarvi che sullo store sono attualmente attive altre due promozioni che vi daranno la possibilità di ottenere dei set in regalo con l’acquisto di determinati prodotti.

Nello specifico, con acquisti superiori a 150€ riceverete un piccolo e grazioso set esclusivo dedicato alla celebra opera “A Christmas Carol” di Charles Dickens, e raffigurante un piccolo diorama con protagonisti Ebenezer Scrooge, il suo sfortunato dipendente Bob Cratchit ed il figlio di questi, il piccolo Timmy. Il set è piccolo ma splendido e poggi su quella che è una rappresentazione (ovviamente in Lego) del libro di Dickens, considerato un classico senza tempo del periodo natalizio.

Il secondo set, invece, è decisamente meno sul tema del Natale, ma riguarda fortemente l’ultima e più chiacchierata novità del mondo Lego, ovvero l’imponente e bellissimo set dedicato al Colosseo, arrivato da pochissimo sul mercato e già ufficialmente dichiarato il set Lego più grande di sempre, con la bellezza di 9036 pezzi!

Ebbene, acquistando questo meraviglioso set (il cui prezzo è di 499,00€), i clienti VIP riceveranno in regalo un piccolo set con una biga e un gladiatore da poter poi associare al proprio acquisto. Per quanto riguarda il Colosseo in sé, si tratta di un modello in stile Lego Architecture davvero bellissimo ed elegante. Quasi un oggetto di design se paragonato a precedenti modelli simili come, ad esempio, potrebbe essere lo storico set dedicato al Taj Mahal.

Disposto su di una base ovale, così che si possa esporre da qualsiasi lato, Il Colosseo LEGO è composto da 9036 pezzi e fa parte di una collezione di modelli LEGO per adulti che amano l’architettura e il design. Il modello a tre piani è ornato di colonne degli ordini dorici, ionici e corinzi e misura oltre 27 cm di altezza, 52 cm di larghezza e 59 cm di profondità. Si tratta di un regalo bellissimo da fare (o da farsi) che, ne siamo certi, può essere ancora più appetibile grazie al set in regalo dedicato alla biga romana!

Senza indugiare oltre, vi proponiamo di seguito quelli che sono i prodotti Lego in offerta per questo Black Friday, ricordandovi che i prezzi qui proposti saranno validi solo fino al 30 novembre o comunque fino all'esaurimento delle scorte!

Set Lego in offerta per il Black Friday

