SUPER sconto sul Set LEGO Ghostbusters da collezione! (-17%)

Se amate i mattoncini LEGO e siete fan della saga Ghostbusters, non potete farvi scappare il set LEGO Icons ECTO-1 Ghostbusters, in offerta su Amazon all'ottimo prezzo di soli 199€, con uno sconto del 17% rispetto al prezzo di listino di 239,99€. Il set riproduce fedelmente l'iconica Cadillac Miller-Meteor del 1959, l'auto che gli acchiappafantasmi usano nel famoso film.

Set LEGO Icons ECTO-1 Ghostbusters, chi dovrebbe acquistarlo?

Il set è un acquisto obbligato per tutti gli appassionati, che si ritroveranno tra le mani un pezzo da collezione ricco di dettagli come lo sterzo funzionante, la botola con la trappola per i fantasmi e la postazione estendibile con mitragliatore, che vi faranno rivivere le avventure della saga cinematografica.

Oltre che un'ottima set LEGO per gli appassionati, che non può assolutamente mancare nelle case dei collezionisti, è anche un'idea regalo diversa e simpatica, che assicura ore di divertimento in compagni della famiglia o degli amici e permette di arredare la propria stanza con stile. Un elemento come questo salta decisamente all'occhio!

Grazie all'offerta Amazon di oggi che abbassa il prezzo da 239,00€ a 199,00€, il set LEGO Icons ECTO-1 Ghostbusters è un acquisto irrinunciabile per collezionisti e appassionati della saga cinematografica, o semplicemente dei mattoncini LEGO. Il set vi offrirà un'esperienza di costruzione divertente e il risultato finale scatenerà la curiosità di tutti i vostri amici, catturando l'essenza del leggendario veicolo dei Ghostbusters. L'offerta non durerà per sempre, quindi non fatevela scappare!

