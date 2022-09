Maghi e streghe di Hogwarts, adunata! Vi segnaliamo, infatti, che su Lego Store è arrivato uno dei set più attesi di sempre, relativi al Wizarding World di Harry Potter! Stiamo parlando della splendida nuova edizione dell’Hogwarts Express, il leggendario treno che, partendo dalla stazione di King’s Cross, ferma poi alle porte del Castello di Hogwarts.

Il prezzo per tanta bellezza? Ben 499,99€, per un set che non è un mero giocattolo, ma un vero e proprio pezzo da collezione, come specificato anche dal suo nome che, non a caso, definisce l’uscita come “Hogwarts Express – Edizione del collezionista”, a sottolineare che si tratta di un prodotto di altissimo livello e grande collezionabilità.

Composto da ben 5129 pezzi, questa edizione dell’Hogwarts Express è una riproduzione dettagliata, e in scala 1:32, del famosissimo treno che sosta al Binario 9¾ di Londra, ed è stato progettato per offrire ai fan una vera e propria esperienza, non solo costruttiva, ma anche visiva, giacché parliamo di uno dei prodotti più dettagliati mai prodotti per il brand di Lego Harry Potter.

Di dimensioni più che generose, con i suoi 118 cm di lunghezza e 20 di larghezza, l’Hogwarts Express, è davvero ricchissimo di dettagli, compresi il locomotore provvisto di motore, una leva sulla parte superiore che fa oscillare il treno come un treno a vapore, il tender di trasporto del carbone, e ben 3 scompartimenti, nei quali è ritratta una scena classica tratta dai film: l’incontro tra Harry, Ron ed Hermione nel primo film; il salvataggio di Harry dal Dissennatore da parte del Professor Lupin nel terzo film; e quando Luna salva Harry dall’incantesimo di Draco nel sesto film.

Provvisto di un set di ben 20 minifigure, il modello include persino il Binario 9¾ della stazione di King’s Cross, dove è ritratta la scena di chiusura dell’ultimo film dove Harry e Ginny, ormai adulti, accompagnano alla stazione i loro bambini, Lily, James e Albus, in occasione del primo giorno di scuola di quest’ultimo.

Si tratta di un pezzo davvero eccezionale: bellissimo e dettagliato che, ne siamo certi, farà la gioia non solo dei fan della serie Harry Potter, ma anche degli innumerevoli estimatori di modelli Lego, giacché parliamo di un pezzo bellissimo sia da montare che da esporre e collezionare.

In chiusura, ribadiamo che questo è un set da collezione e che, pertanto, è plausibile che esso vada esaurito ben prima del tempo, anche al netto del suo prezzo non proprio per tutti. Per questo, vi suggeriamo di effettuare il vostro acquisto quanto prima, così da non correre il rischio che esso diventi introvabile o – peggio – che si sia costretti ad acquistarlo sovrapprezzato sul mercato secondario.

