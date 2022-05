Se siete appassionati di mattoncini Lego e, al contempo, covate un amore immenso per la saga di Star Wars, allora questa è indubbiamente l’offerta che fa per voi, giacché su Amazon è disponibile a prezzo scontato, una delle ultime versioni del leggendario Millenium Falcon, qui proposto in una bellissima versione in mattoncini, con tanto di diverse minifigure a corredo.

Il prezzo proposto dal portale? Soli 127,99€, contro i 159,99€ del prezzo originale il che, credeteci, è davvero un ottimo affare, specie in questo periodo in cui le offerte Lego non sono così numerose, né così accattivanti.

Composto da ben 1353 pezzi, questa edizione del Millennium Falcon è una delle più recenti messe in commercio da Lego, ed è ispirata al leggendario mezzo così come apparso nel corso dell’ultima trilogia di Guerre Stellari.

Si tratta di un set bello e massiccio, che include, per altro, ben 7 personaggi ovvero: Finn, Chewbacca, C-3PO, Lando Calrissian e Boolio, più i droidi LEGO R2-D2 e D-O. Assente, purtroppo, Han Solo, ma questo non è necessariamente un problema visto che, per il resto, questo Millennium Falcon ha davvero tutte le carte in regola per sorprendere e far innamorare i fan della saga di Guerre Stellari.

Completamente apribile per mostrare gli spazi interni e permettere di imbastire nuove ed infinite storie, il Millenium Falcon Lego include sia una torretta superiore che una inferiore girevoli, 2 shooter a molla, una rampa abbassabile e l’iconica cabina di pilotaggio apribile, capace di contenere 2 minifigure. Non mancano poi suppellettili, arredi, e persino un tavolo per l’olo-gioco Dejarik, così come visto nei film.

Si tratta di un set davvero bellissimo ed affascinante, pregno di tutto quel carisma con cui l’originale Falcon ci ha fatto innamorare al cinema, ed è proposto in dimensioni più che generose, e certamente degne della nave originale, giacché, una volta montato, il Millenium Falcon Lego misurerà la bellezza di 14 cm di altezza, 44 cm di lunghezza e 32 cm di larghezza!

