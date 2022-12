Se siete alla ricerca di un regalo di Natale bellissimo ed affascinante, che possa fare la gioia di una persona dall’animo particolarmente nerd, cresciuta a pane e cartoni animati anni ’80, allora questa è decisamente l’offerta che non potete perdervi, perché riguarda un set Lego davvero unico nel suo genere!

Su Amazon, infatti, è oggi in sconto del 30%, lo splendido set dedicato a Optimus Prime, personaggio icona del mondo dei Transformers, che Lego ha riprodotto ad arte in questa versione che richiama apertamente al mondo della action figures! Il prezzo è sorprendente e non dovreste lasciarvelo scapare, perché parliamo di appena 126,00€, contro i 179,99€ del prezzo originale!

Un affare per questo set da collezione che, composto da ben 1508 pezzi, è destinato a diventare, senza alcun dubbio, uno dei più desiderati e collezionabili per il pubblico più “nerd” tra i fan e i collezionisti Lego, non solo perché parliamo di un bellissimo pezzo da esposizione, ma perché ha come protagonista un eroe iconico dei cartoni animati degli anni ’80 e ’90, ovvero quell’Optimus Prime reinterpretato, negli anni, in diverse salse, ma qui con il suo aspetto più classico e riconoscibile.

La cosa ancor più incredibile è che questo modello raffigurante il leggendario leader degli Autobot, non solo è davvero fedelissimo all’originale, ma è anche in grado di trasformarsi, ricreando quindi quella che è la più nota ed apprezzata caratteristica dei famosi robot. Attenzione, perché non parliamo della possibilità di assemblare il modello in una versione diversa come succede, ad esempio, per i set 3-in-1, ma della possibilità di trasformar Optimus Prime in un camion e viceversa, proprio come si potrebbe fare con una action figure vera e propria!

Allo stesso modo di una action figure, inoltre, questo splendido modello Lego è snodato, ha parti mobili, e persino un piccolo set di accessori che include un blaster ionico, la “Matrice di comando degli Autobot”, l’ascia Energon, il cubo Energon ed un jetpack!

Insomma, parliamo di un set Lego davvero fuori dal comune e, per questo, davvero bellissimo da esporre e molto collezionabile, che potrebbe risultare perfetto per un regalo di Natale, specie se si considera il prezzo incredibile proposto da Amazon!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito il vostro acquisto, così che possiate accaparrarvi questo ottimo prodotto prima che vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!