LEGO: pacchetto omaggio “Ritorno a scuola” in regalo per acquisti sopra i 65€

La recente promozione di LEGO potrebbe essere molto interessante per gli appassionati di mattoncini assemblabili, soprattutto per coloro che sono alla ricerca di un regalo da fare ai propri bambini dato che, effettuando un acquisto di almeno 65,00 euro sullo store ufficiale del noto marchio, riceverete in regalo il pacchetto “Ritorno a scuola” nel quale troverete numerosi oggetti dedicati allo studio, tra cui una matita, un righello, una gomma e altro.

Se date un’occhiata agli articoli disponibili, avrete sicuramente l’imbarazzo della scelta, dal momento che LEGO produce un’infinità di prodotti per ogni genere di categoria. Le preferenze sono senza dubbio soggettive, ma secondo noi vale la pena dare uno sguardo alla nave da esplorazione oceanica che, oltre a galleggiare, ha tutto ciò di cui i bambini hanno bisogno per un’esplorazione senza fine e inoltre è ideale per l’estate. Tra i migliori set acquistabili non può non essere menzionato quello dedicato alla navicella spaziale Apollo 11 Lunar Lander della NASA, che è riprodotta con tanti dettagli e offre un’esperienza costruttiva stimolante ed è perfetta da mettere in mostra nella propria casa. Rimanendo a tema scientifico, vogliamo segnalare anche il set dedicato alla stazione spaziale lunare, che contiene 3 scomparti modulari staccabili che potrete personalizzare come più vi piace.

Questi sono solo alcuni esempi dei prodotti LEGO, quindi suggeriamo di visitare il catalogo completo per scoprire tutti gli articoli disponibili e vale la pena sottolineare che la promozione termina il 9 agosto. Come sempre, vi ricordiamo che abbiamo a disposizione quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove offriamo in tempo reale tutte le migliori offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi.

