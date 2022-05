Arrivato da pochissimo sul mercato, Lego Star Wars: La Saga degli Skywalker è un titolo che ha subito catturato l’attenzione, non solo grazie alla forza della sua doppia licenza, ma anche per il suo pacchetto ricchissimo di contenuti, oltre che per uno stile comico particolarmente azzeccato e ben riuscito.

Insomma, al netto di un aspetto fanciullesco che potrebbe trarre in inganno i più, Lego Star Wars: La Saga degli Skywalker è un titolo davvero divertente e godibile, ed il bello è che questo splendido gioco è ora già in sconto su Amazon che, per quanto riguarda l’edizione standard, si propone per tutte le piattaforme a prezzo ribassato!

Noi, tuttavia, vi suggeriamo di concentrarvi sull’edizione PlayStation 5 che, per altro, è certamente una delle più convenienti al momento, giacché dagli originali 59,99€, è oggi in sconto a soli 48,94€, che non sono poi molti per un gioco immenso e longevo come questo.

Realizzato per accompagnarci durante gli eventi delle 3 trilogie cinematografiche, Lego Star Wars: La Saga degli Skywalker può contare su centinaia di personaggi e veicoli sbloccabili, oltre che su di una enorme mappa esplorabile, composta dai principali pianeti visitati nel corso della saga cinematografica, tutti liberamente esplorabili e densi di attività secondarie e segreti.

Si tratta, senza mezze misure, del più grande gioco Lego mai concepito, oltre che del più grande gioco mai sviluppato dedicato alla splendida saga di Star Wars e che, per questo, manderà facilmente in visibilio i fan, vecchi e nuovi, della “Galassia lontana lontana” immaginata da George Lucas negli anni ’70.

Si tratta, senza mezze misure, del più grande gioco Lego mai concepito, oltre che del più grande gioco mai sviluppato dedicato alla splendida saga di Star Wars e che, per questo, manderà facilmente in visibilio i fan, vecchi e nuovi, della "Galassia lontana lontana" immaginata da George Lucas negli anni '70.

