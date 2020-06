LEGO store, Dragster “Furia blu” in omaggio spendendo almeno 85€

Sul LEGO store è partita una nuova iniziativa per ottenere un set esclusivo in omaggio, infatti effettuando acquisti per un valore di almeno 85,00€ di spesa, sarà possibile ricevere in regalo l’esclusivo set Dragster “Furia Blu”! Questo incredibile set è una replica dell’originale del 1995 contenente l’auto dragster da corsa, un’elemento immancabile nella propria collezione di riproduzioni esclusive.

Trattandosi di un’offerta che riguarda il LEGO Store, non sarà difficile ottenere la dragster considerando il vasto catalogo di prodotti fra cui scegliere. Che siate amanti delle riproduzioni delle grandi astronavi di Star Wars oppure amanti del calcio alla ricerca di una riproduzione del loro stadio preferito, troverete sicuramente il set LEGO che si adatta di più alle vostre passioni. Fra tutti questi vogliamo parlarvi de “La Casa Stregata”, il nuovo set della collezione LEGO Fairground che si basa sul famoso Maniero di Von Barron, che con i suoi ascensori a caduta libera, porte automatiche e quadri infestati sarà in grado di divertirvi e spaventarvi con i suoi dettagli da brivido. Se invece siete alla ricerca di un set LEGO originale ma pieno di carattere, vi segnaliamo anche la presenza de “I Pirati di Barracuda Bay“, che con il suo duplice aspetto mantiene sempre alta la soglia di divertimento anche una volta completata la costruzione.

Noi vi abbiamo fatto una piccola selezione dei migliori set LEGO, comprendendo anche gli ultimi arrivati sugli scaffali, ma vi consigliamo di visitare la pagina dedicata del LEGO store per scegliere il set che più si addice ai vostri gusti ed avere la Dragster "Furia Blu" in omaggio.

I migliori prodotti del Lego Store

