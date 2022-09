Il Natale è ancora lontano, e forse è presto per cominciare a pensare agli addobbi, ma di sicuro non è troppo presto (anzi!) per accaparrarsi uno dei prodotti più ambiti dai collezionisti e, tradizionalmente, disponibile solo nel periodo natalizio.

Stiamo parlando degli splendidi “Calendari dell’Avvento” Lego, un prodotto lanciato anni fa un po’ in sordina, ed oramai diventati un cult della stagione invernale, con tanto di frequenti esaurimenti delle scorte disponibili!

Non sorprende, il tal senso, che Lego abbia quindi già annunciato la disponibilità per l’acquisto di questo ambitissimi set che, come tradizione vuole, consistono in scatole “misteriose”, divise in ben 24 caselle, e contenenti altrettanti personaggi/oggetti a tema, da scoprire e montare nell’attesa che arrivi il tanto atteso giorno di Natale.

Si tratta di set ormai molto diversi tra loro, e che spesso si caratterizzano anche per collaborazioni niente male, utili ai collezionisti per accaparrarsi alcune delle minifig più sfiziose (e rare) del mercato, come succede, ad esempio, per il Calendario dedicato a Star Wars, ormai diventato un vero e proprio cult sia per i fan della Saga di George Lucas, che per i collezionisti Lego in generale.

Non mancano poi il Calendario dell’Avvento dedicato a Harry Potter, quello della linea Lego City e Lego Friends, e la grande novità dell’anno, ovvero il Calendario dedicato ai chiassosi e simpaticissimi Guardiani della Galassia: gruppo di improbabili eroi targati Marvel che, proprio alla fine di quest’anno, dovrebbe approdare su Disney+ con uno speciale film (più probabilmente un cortometraggio) dedicato proprio al Natale!

Il prezzo di questi set è più o meno il medesimo per tutti: 34,99€, con le sole linee City e Friends vendute ad un prezzo leggermente più basso, ovvero 24,99€.

A questo punto non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina che Lego sta dedicando ai suoi set natalizi in cui, ovviamente, c’è spazio anche per tutti i Calendari dell’Avvento commercializzati per questo 2022 che, lo ribadiamo, sono già disponibili e, quasi certamente, nel corso del tempo finiranno esauriti!

Per questo vi invitiamo a visionare la pagina del Lego Store, ed a completare subito l’acquisto, così che non incappiate in un probabile esaurimento delle scorte, né nell’eventualità di dover poi acquistare il vostro set sul mercato secondario, magari gravosamente sovrapprezzato!

