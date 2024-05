Lego Store: spendi 100€ e ricevi in regalo un set davvero "alieno"!

Se siete appassionati di LEGO e amate le avventure intergalattiche, la nuova promozione lanciata dallo store ufficiale fa decisamente al caso vostro: fino a esaurimento scorte, acquistando prodotti LEGO per almeno 100€ riceverete gratuitamente il set “Tavola calda dell’alieno” (40687)!

Promozione LEGO, perché approfittarne?

Il set “Tavola calda dell’alieno” è un vero gioiello per gli amanti dei mattoncini: con 239 pezzi, questo fantastico set a tema spaziale è pensato per bambini dai 6 anni in su e offre un’esperienza di gioco coinvolgente, oltre che rappresentare una perfetta aggiunta alla vostra collezione. Le due minifigure con tute spaziali arancioni e bianche sono pronte per servire al ristorante stellare: potete immaginare di ordinare un frappè dal cameriere alieno o di ballare al ritmo del jukebox, mentre la sezione cucina ha cassetti apribili e una carta del menu, proprio come in un vero ristorante.

Questo set è perfetto per i bambini dai 6 anni in su che, oltre a divertirsi con la costruzione, potranno inventare storie spaziali e immergersi nell’universo LEGO. Insomma, la "Tavola calda dell’alieno" è un’aggiunta fantastica a qualsiasi collezione, e ottenendola gratuitamente con un acquisto di almeno 100€, è un’opportunità da non perdere. Vi rimandiamo, dunque, alla pagina del LEGO Store dedicata alla promozione: preparatevi per un’avventura intergalattica con i mattoncini più famosi del mondo!

