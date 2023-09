Lego e Nintendo collaborano ormai da diverso tempo per creare set di costruzioni dedicati a Super Mario, una delle saghe videoludiche più longeve e amate di sempre (a proposito, avete letto la nostra recensione di Super Mario Bros. Wonder?) . Divertenti e semplici da assemblare, questi set permettono agli appassionati di costruzioni e videogiochi di tutte le età di dare vita a scenari che possono anche essere uniti fra loro, per creare ambientazioni sempre più grandi e ricche di dettagli e personaggi.

Fra le tante proposte, scegliere può diventare difficile, ma in questo caso non dovrete farlo, perché Amazon vi offre ben 2 set Starter Pack Lego Super Mario a soli 97,89€, grazie allo sconto del 18%. Si tratta di un’ottima offerta per entrare in questo magico mondo, per cui vi raccomandiamo di coglierla al volo.

Starter Pack Lego Super Mario, chi dovrebbe acquistarli?

Consigliamo l’acquisto di questi due set agli appassionati di Super Mario che hanno sempre sognato di poter costruire con le proprie mani degli scenari ispirati alla loro saga di videogiochi preferita. Va poi sottolineato che i personaggi inclusi sono interattivi, per cui potrete divertirvi a visualizzare le loro diverse espressioni e reazioni a contatto con gli altri elementi inclusi nella confezione.

Anche la presenza dei classici suoni dei videogiochi contribuisce a creare un’immersione davvero totale, per cui è perfetta per tutti i fan alla ricerca di un set di costruzioni ricco di dettagli ed elementi con cui poter interagire direttamente. Naturalmente, i due set sono anche un’ottima idea regalo, perché permettono di sfruttare la fantasia per assemblarli in modi sempre diversi e originali. Trattandosi poi di un’attività incredibilmente stimolante, la consigliamo ai più piccoli, che potranno così mettersi alla prova dando vita a scenari interattivi ispirati a Super Mario.

Aggiungiamo che il prezzo di Amazon è il più basso sul mercato, tenendo presente che dal mese di agosto i due set insieme da circa 90,00€ sono schizzati a quasi 100,00€, per poi risalire nuovamente, nel mese di settembre, arrivando a costare quasi 105,00€. Da questo ultimo picco, il prezzo si è assestato a 97, 89€, una ragione in più per non farveli sfuggire.

Perfetti per appassionati di ogni età, questi due set lego Super Mario sono l’ideale da assemblare insieme ai vostri figli, per svolgere insieme un’attività divertente e stimolante, senza dimenticare i fan e i collezionisti. Per questo, vi suggeriamo di non farvi sfuggire questa occasione e di consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, prima che termini.

