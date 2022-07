Ci avviamo in chiusura del mese di luglio ma, per fortuna, su Amazon c’è ancora spazio per qualche offerta dell’ultimo minuto, con la quale poter acquistare un ultimo affare o due prima di partire per le vacanze.

Questo perché, anche al netto del recente Prime Day, ancora oggi c’è spazio per tantissime offerte e, tra le varie, non mancano nemmeno le sempre ambitissime proposte dedicate ai set Lego, con sconti che sono così buoni da superare persino le proposte disponibili tramite lo store ufficiale LEGO, con sconti che possono arrivare anche a decurtare il 20% dal prezzo originale dei vari set!

Le offerte sono ottime, e coinvolgono set di ogni dimensione, con anche il coinvolgimento di molti (ed apprezzati) brand, come Jurassic World e Marvel, decisamente tra i più presenti tra queste offerte Lego che, in ogni caso, non disegnano anche di coinvolgere i marchi di Harry Potter o di Star Wars, o senza dimenticare la gamma Technic e Architecture.

C’è spazio davvero per tutto: dal Guanto dell’Infinito di Thanos, con tanto di falangi mobili per ricreare la posizione della mano del famoso “Snap”, sino alle splendide skyline, che ritraggono, in una veste blocchettosa e stilizzata, alcuni dei più celebri paesaggi urbani di città come Londra, Parigi, Tokyo e San Francisco!

Non mancano, infine, i set più piccoli e contenuti, fatti per il gioco, più che per la collezione, con molte opzioni derivanti dall’universo Marvel, sia fumettistico che cinematografico, oltre che alle numerose opzioni a tema Disney, con in testa i set dedicati ai film della serie “Frozen”.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alle pagine che Amazon sta dedicando a queste offerte, invitandovi ad acquistare i set che più vi piacciono il prima possibile, visto che non c’è modo di sapere quanto dureranno questi sconti, e quali sono le effettive disponibilità.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

