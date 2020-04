Lenovo: 18% di sconto su ThinkPad E495 AMD grazie a questo coupon!

Vi segnaliamo che sullo store Lenovo è partita una nuova, incredibile, offerta relativa ThinkPad E495! Grazie al nostro esclusivo codice sconto TOMSHE, potrete infatti risparmiare il 18% sull’acquisto del notebook munito di processore AMD! Un’offerta eccezionale, che sarà valida fino al prossimo 18 aprile e che permetterà a chiunque sia alla ricerca di un ottimo portatile per lo smart working o l’home schooling, di acquistare il notebook ad un prezzo eccezionale!

Equipaggiato con processore AMD Ryzen di terza generazione, il Lenovo ThinkPad E495 è in grado di offrire tutta la potenza necessaria per chi deve svolgere un lavoro d’ufficio, sia in casa che in mobilità. La gran dotazione di porte (quattro USB A, una USB C, una HDMI, una porta Ethernet e un lettore di microSD) permette di collegare tutti i propri dispositivi e anche un monitor esterno, per la massima produttività. Lo schermo Full HD da 14 pollici è ottimo per i professionisti che sono spesso in viaggio, così come la batteria che garantisce fino a 13 ore di durata. Insomma, un prodotto eccezionale, pensato non solo per le attività di lavoro, ma anche di studio e intrattenimento, disponibile per voi, in esclusiva, con un’occasione da non lasciarsi scappare!

