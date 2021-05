Lenovo: fino a 200€ di sconto su notebook, tablet e monitor

Gli appassionati di tecnologia che sentono il bisogno di aggiornare il proprio dispositivo con uno di ultima generazione, troveranno nello Speciale Lenovo di Unieuro grandi e numerose occasioni. Fino al 16 maggio infatti, potrete approfittare degli sconti messi a disposizione dal portale su alcuni dispositivi a marchio Lenovo, che coinvolgono sia notebook, sia tablet che monitor, molti dei quali scontati di ben 200€.

Uno di questi è il Lenovo Tab P11 Pro, uno dei tablet Android più potenti e capaci di avvicinarsi alla produttività di un PC, proposto a 599,90€ invece di 799,90€. Tanti sono i fattori che spingono questo specifico modello ad essere considerato uno dei migliori tablet, tra cui lo schermo OLED, una tecnologia che pochissimi produttori di tablet, a parte Samsung, implementano nelle proprie soluzioni.

Come saprete, il display OLED permette una visione dei contenuti multimediali senza compromessi, motivo per cui il Lenovo Tab P11 Pro si inserisce tra le migliori proposte anche per chi usa il tablet per guardare servizi di streaming come Netflix e Prime Video, e non solo per uso professionale. A tal proposito, la produttività viene elevata dalla tastiera ultrasottile, i cui tasti sono stati progettati per offrire velocità di scrittura e precisione ottimali, e dalla Precision Pen 2, il pennino che vi permetterà di sfogare la vostra creatività nei minimi dettagli, grazie alla sensibilità della punta capace di riconoscere migliaia di inclinazioni e pressioni.

A stupire poi è la presenza del Dolby Vision che, abbinato ai quattro altoparlanti JBL, vi offrirà un’esperienza multimediale ai vertici della categoria, il tutto in un esclusivo design in monoblocco in alluminio, che permette al Lenovo Tab P11 Pro di essere sottile e leggero. Infine, vale la pena citare la cover in tessuto, che vi permetterà di posizionare il tablet nella giusta inclinazione in modo da facilitarne l’uso in qualsiasi situazione.

Prima di invitarvi a scoprire le altre offerte dello Speciale Lenovo di Unieuro, vi ricordiamo che troverete tantissime altre offerte sui nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!