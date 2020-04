Lenovo, fino al 17% di sconto su tanti portatili per uso professionale

Tornano sullo store Lenovo le ottime offerte dedicate ai modelli dell’azienda che possono contare su di un processore AMD. La scelta è davvero molto ampia e vi permetterà di risparmiare fino ad un massimo del 15% rispetto al prezzo originale su tanti notebook a dir poco eccezionali, specie se siete alla ricerca di macchine per uso professionale il che, soprattutto in questo periodo di forzato smart working o home schooling, può significare l’accaparrarsi un portatile performante e duraturo ad un prezzo d’occasione. Prodotti come l’ottimo ThinkPad T495S, ovvero uno dei migliori modello della Serie-T realizzato finora.

Solido, affidabile e performante, T495S garantisce fino a 20 ore di autonomia e grazie alla tecnologia Rapid Charge assicura l’80% della capacità in una sola ora! Disponibile in diverse varianti, una delle quali munita di processore processore AMD Ryzen 7 Pro 3700U, può arrivare a casa vostra con l’opzione touchscreen IPS Full HD. Un prodotto eccezionale, pensato non solo per le attività di lavoro, ma anche di studio e intrattenimento.

Ovviamente T495s non è l’unico prodotto di questa ottima tornata di offerte, ed anzi sono diversi i notebook Lenovo con processore AMD che godono di questa straordinaria decurtazione di prezzo, motivo per cui abbiamo sì creato per voi una piccola lista di prodotti consigliati ma vi suggeriamo comunque di dare uno sguardo all’intera proposta di notebook in sconto, così da poter anche valutare quale modello, in termini di prestazioni, si confà alle vostre esigenze. Prima di lasciarvi ai vostri acquisti, tuttavia, vi ricordiamo ancora una volta che sono disponibili i nostri canali Telegram dedicati alle offerte, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

N.B. Per accedere alle offerte occorre inserire, al momento dell’acquisto, il codice sconto APR14.

Prodotti in offerta

