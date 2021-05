Lenovo: il meglio della tecnologia scontata fino al 30%

Se avete la necessità di migliorare la vostra postazione smart working o, semplicemente, dotarvi di un ottimo dispositivo di intrattenimento, allora potrebbe interessarvi la nuova promozione di Lenovo che, solo fino a domani, vi permetterà di risparmiare fino al 30% sui prodotti dell’intero catalogo, a patto però che effettuiate l’acquisto tramite lo store ufficiale dove, appunto, è in atto l’iniziativa.

Come anticipato, gli sconti coinvolgono l’intero catalogo, arrivando persino a toccare diverse soluzioni da gaming della serie Legion. Ad ogni modo, coloro che vogliono approfittare di questa promozione lampo, dotandosi di un dispositivo moderno e affidabile senza però spendere una fortuna, possono valutare il Lenovo IdeaCentre AIO 3, una soluzione elegante e perfetta per chi vuole avere più spazio sulla scrivania per lavorare e giocare.

Quella che era già un’ottima soluzione per coloro che preferiscono una postazione lavorativa fissa, diventa ancora più interessante nel momento in cui viene proposta a soli 424,15€ invece dei soliti 499,00€. Sebbene l’estetica possa far sembrare che si tratti di un semplice monitor, siamo di fronte in realtà ad un computer completo, munito di processore di ultima generazione e memorie veloci.

Con un design privo di bordi e di un collettore per cavi, il Lenovo IdeaCentre AIO 3 è il dispositivo perfetto per chi ama il minimal o per chi vuole avere tutto in ordine, a cui sarà possibile collegare altri elementi essenziali del PC, come una coppia di altoparlanti esterni, nonostante il dispositivo sia già dotato di doppi altoparlanti. Non mancano infine un paio di porte USB 3.1, un lettore di schede di memoria e un’uscita HDMI, utile per collegare un secondo monitor, qualora ne sentiate il bisogno.

Dal momento che questa promozione terminerà a breve, consigliamo subito di andare sulla pagina ufficiale e valutare quale potrebbe essere il dispositivo più adatto a voi. Se invece volete scoprire rapidamente quelli che sono i nostri consigli, potete dare un’occhiata alla nostra lista personalizzata in calce, ricordandovi infine di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

