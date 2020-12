Lenovo Performance Days, fino al 17% di sconto sui portatili Lenovo

Siate sinceri, chi l’avrebbe mai pensato che anche dopo la conclusione del Black Friday e Cyber Monday le offerte sarebbero state intessanti. Come avete avuto modo di notare sulle nostre pagine, anche oggi gli sconti non mancano all’appello e tra questi si è inserito anche Lenovo che, fino al 7 dicembre, propone i suoi computer della linea ThinkPad con sconti fino al 17%, oltre alla sempre gradita consegna rapida e gratuita.

Come accaduto diverse settimana fa con una promozione simile, uno dei modelli che vede crollare il prezzo in maniera importante è il ThinkPad X1 Carbon di 7° generazione, un notebook che soddisfa appieno i requisiti di un dispositivo orientato totalmente nell’offrire la miglior produttività possibile. Nel fare ciò, i modelli Lenovo sono tra i migliori, presentandosi come la soluzione ideale per coloro che necessitano di un PC ad elevate prestazioni e con funzionalità che strizzano l’occhio verso esigenze aziendali.

A differenza della volta scorsa, dove fu la versione da 512GB ad essere in offerta, oggi tocca invece alla variante da 1TB ad essere proposta ad un prezzo ribassato, passando dagli originali 2.399,00€ a 2.015,16€. Cifra decisamente alta, ma giustificata dal fatto che abbiamo di fronte un portatile curato nei minimi dettagli, resistente a condizioni estreme, dotato di tutte le connessioni necessarie per collegarsi dappertutto e perfetto per il lavoro in mobilità, grazie al peso irrisorio che si attesta a poco più di 1kg, un risultato pazzesco se consideriamo la qualità costruttiva e i numerosi componenti interni. Anche le prestazioni e la sicurezza sono ai vertici della categoria, dal momento che vanta di tutti gli strumenti per la salvaguardia dei dati, grazie alla presenza di un chip dedicato che esegue la crittografia dei dati e si integra con le funzionalità di protezione di Windows 10.

Ovviamente, questo non è l'unico modello in offerta ed ecco perché suggeriamo di visitare la pagina dedicata per scoprire tutte le soluzioni di Lenovo.

