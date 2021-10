Lenovo Smart Tab M10: che prezzo! Tablet con dock station e Alexa!

Se siete alla ricerca di un tablet dalle ottime performance, e dallo straordinario rapporto qualità prezzo, allora sarete felici di sapere che su Amazon è tornato in sconto l’ottimo Lenovo Smart Tab M10 HD, un prodotto a dir poco unico, poiché viene venduto assieme ad una dock station di ricarica, comprensiva di una potente cassa stereo, e che permette al tablet di utilizzare le funzioni tipiche di Amazon Alexa!

In pratica, mettendo Lenovo Smart Tab M10 HD sulla sua dock station, il dispositivo diventa una versione potenziata di un dispositivo Amazon Echo Show, ovvero di quei prodotti Amazon che integrano l’assistente vocale, assieme alle funzioni di uno schermo touch! Un prodotto entusiasmante, che in questa sua versione con schermo HD può essere vostro al prezzo scontato di 184,61€, in virtù degli originali 205,63!

Uno sconto che non tutti riterranno entusiasmante, ma che non va affatto sottovalutato, giacché parliamo di un prodotto amatissimo e ricercato, da tempo esaurito persino sul portale del produttore, specie considerando che al suo prezzo di vendita include uno speaker con base di ricerca il che, come capirete, non è un qualcosa che si vede tutti i giorni.

Per ciò che concerne le sue performance, il Lenovo Smart Tab M10 HD è equipaggiato con un processore MediaTek Helio P22T in accoppiata a 4 GB di RAM, proponendosi come un prodotto dalle performance non eccezionali, ma comunque più che sufficienti per garantire un’esperienza di utilizzo fluida ed appagante, sia che ci si voglia divertire con qualche gioco, sia che ci voglia utilizzare il tablet per navigare, o guardare film e serie TV.

Il suo corpo è invece interamente in lega di alluminio, con il risultato di un tablet leggero, ma anche molto resistente, capace di resistere senza problemi alle ingiurie del tempo… oltre che ai danni accidentali da caduta. Con la sua cornice sottile, ed un rapporto schermo-display dell’87%, Lenovo Smart Tab M10 HD è un tablet prettamente pensato per la visione di contenuti video, ed in tal senso giova non poco della sua ottima dock station con cassa integrata, i cui altoparlanti stereo godono della sempre ottima tecnologia Dolby Atmos, per quella che è un’esperienza visiva e acustica davvero ottima, specie considerando il prezzo di vendita.

La ciliegina sulla torta, è comunque la presenza di Alexa nel dispositivo, che sarà però possibile utilizzare solo quando quest’ultimo viene riposto sulla sua dock station. In questa veste, il Lenovo Smart Tab M10 HD diventa, in tutto e per tutto, un vero e proprio dispositivo Amazon, con funzioni ed esperienza d’utilizzo molto simile a quanto si può apprezzare sui dispositivi Echo muniti di schermo come Echo Show 5 o Echo Show 8, con la differenza che, trattandosi di un tablet, Lenovo Smart Tab M10 HD può effettivamente offrire molte più modalità di utilizzo!

Venduto a meno di 185 euro, ed esauritissimo su diversi store, compreso quello di Lenovo, Lenovo Smart Tab M10 HD è dunque un tablet davvero accattivante, di cui consigliamo l’acquisto senza pensarci due volte. Ovviamente, esso è comunque solo uno dei tanti prodotti in sconto su Amazon e, per questo, vi invitiamo a consultare quella che è l’intera pagina dedicata agli sconti, così che possiate scoprire tutte le altre offerte in corso sullo store. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

