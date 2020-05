Sale l’attesa dell’estate anche sullo store Lenovo, dove sono appena cominciate le nuove offerte dei “Lenovo Summer Vibes“, una serie di promozioni riguardanti Thinkpad, Ideapad e tantissimi altri prodotti Lenovo. Per usufruire di queste offerte, che arrivano anche al 20% di sconto su alcuni prodotti, basterà inserire il codice SUMMERVIBES, durante la configurazione della macchina ed il gioco è fatto. Attenzione però, avete tempo fino al 18 Maggio per utilizzare questa promozione, dopo di che il coupon di sconto non sarà più disponibile!

Fra le numerose offerte presenti vi segnaliamo la presenza del notebook IdeaPad S540, perfetto compromesso tra stile e funzionalità. Lenovo Ideapad S540 offre prestazioni elevate e un design di grande impatto, dotato di processore AMD Ryzen 5 3500u, IdeaPad S540 offre 256 GB di SSD e RAM da 4 GB + 4 GB DDR4, risultando in grado di gestire diversi programmi contemporaneamente in modo ottimale e configurandosi come una scelta ideale per il lavoro in mobilità. Munito di un luminoso e appagante display da 13″ Full HD IPS con risoluzione Full HD, offre dettagli limpidi e colori luminosi, configurandosi anche come un ottimo alleato per l’intrattenimento e il tempo libero.

Ovviamente, IdeaPad S540 non è l’unico esponente delle ottime offerte dei “Lenovo Summer Vibes”, ed anzi vi consigliamo di consultare la pagina dedicata alla promozione, in modo da non perdervi nessuna delle ottime macchine in sconto. Ma attenzione: vi ricordiamo che la promozione sarà valida fino al 18 Maggio, e che per gli ordini che superano i 300€ la consegna è gratuita sullo store Lenovo.

