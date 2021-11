Lenovo Tab M10 Plus, perfetto per la multimedialità, in super offerta su Mediaworld

Come previsto, le offerte di anteprima del Black Friday si sono attivate su molteplici portali e uno di questi è Mediaworld che, come abbiamo già constatato ieri, è pronto a tingere di nero non solo il venerdì del 26 novembre, ma tutte le giornate di quello che è forse il mese più vantaggioso per i propri acquisti.

Nonostante quello che abbiamo visto finora sia soltanto un assaggio di quello che vedremo nelle prossime settimane, il noto portale offre già una quantità notevole di prodotti a prezzi straccati, permettendovi di acquistare il meglio della tecnologia a prezzi mai così vantaggiosi. Il Black Friday è una delle promozioni più grandi e allettanti in assoluto, quindi ad essere coinvolti non saranno solo i prodotti ultra costosi ma anche soluzioni entry level, i cui prezzi già bassi scenderanno ulteriormente e, di conseguenza, alzando il rapporto qualità/prezzo.

Uno dei prodotti che consigliamo di acquistare subito è il Lenovo Tab M10 Plus di seconda generazione, un tablet solido ed elegante con un rapporto schermo-scocca dell’85%, che lo rende forse il tablet da 10 pollici più compatto della sua categoria. La variante scontata da Mediaworld è quella da 64 GB e solo WiFi, il cui prezzo cala a soli 159,00€, probabilmente la cifra più bassa mai registrata se teniamo in considerazione il modello da 64 GB di memoria interna.

Grazie alle sue caratteristiche, il Lenovo Tab M10 Plus di seconda generazione è un tablet adatto per tutta la famiglia, inclusi i più piccoli. Quest’ultimi potranno beneficiare di Google Kids Space, una modalità presente solo su tablet selezionati e che permetterà ai bambini di usare il dispositivo in totale sicurezza, con accesso solamente ai contenuti ritenuti adatti per loro, ponendo attenzione alle funzioni che li aiuteranno a scoprire, creare e crescere più rapidamente. Google Kids Space si basa sugli interessi, quindi i più piccoli saranno incuriositi ad esplorare ciò che gli piace di più, con la possibilità di personalizzare l’esperienza creando il proprio personaggio.

Il Lenovo Tab M10 Plus è inoltre un tablet che strizza l’occhio alla multimedialità e lo si evince dalla presenza di altoparlanti ottimizzati con Dolby Atmos e dal display da 10 pollici con risoluzione FullHD, la cui definizione è molto migliore rispetto alla tipica HD presente di solito sui dispositivi prezzo simile. Lo schermo vanta poi la certificazione TÜV Rheinland, che sta a significare che potrete usare il tablet per lunghi periodi senza affaticare la vista.

Le due fotocamere, una posteriore e una frontale, vi permetteranno di effettuare videochiamate, scattare buone foto e soprattutto sbloccare il dispositivo attraverso la tecnologia di riconoscimento facciale. Insomma, un tablet perfetto tanto per l’utilizzo domestico quanto in mobilità, ora ad un prezzo davvero imperdibile per chiunque cerchi un modello entry level ma dalle specifiche superiori alla media.

L’antipasto di Mediaworld dedicato al Black Friday contiene tantissime altre offerte come questa, motivo per cui consigliamo di visitare la pagina ufficiale per non perdervi le altre occasioni. Infine, vi invitiamo ancora una volta ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Qualora siate interessati ai buoni sconto, vi consigliamo di consultare la nostra pagina dedicata, al seguente indirizzo. Buon divertimento e buono shopping!

Offerte ancora disponibili

