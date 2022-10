Se film e serie tv sono la vostra passione, e siete alla ricerca di un tablet di buona qualità, le cui caratteristiche ed il design sono palesemente incentrate sulla fruizione di contenuti digitali, allora fermatevi qui, perché non ci sarà bisogno di aspettare il prossimo Black Friday per accontentare le proprie necessità.

Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon è disponibile con uno sconto di ben 15o euro, ovvero del 38%, lo splendido tablet Lenovo Tab P11, venduto in combinazione con la sua pratica stazione di ricarica, e disponibile per un’offerta limitata a soli 249,00€, contro i 399,00€ del prezzo originale!

Pensato come un tablet per tutta la famiglia, con una forte attenzione ai contenuti multimediali, Lenovo Tab P11 è un prodotto che, innegabilmente, ha qualche annetto sulle spalle, ma che è ancora capace di dire la sua, grazie ad un comparto tecnico niente male, tutto incentrato sulla visione di contenuti video.

A testimonianza di ciò diremmo di partire dallo schermo, uno splendido display LCD TDDI IPS da 11″ perfetto per lo streaming di contenuti in alta definizione, anche grazie alle generose proporzioni dello stesso rispetto alla scocca, con un rapporto schermo-scocca che si attesta attorno all’85%. Il tablet, è inoltre dotato di tecnologia TUV Low Blue Light, che assicura protezione della vista dalla dannosa luce blu, per una visione lunga in stile binge watching, senza il timore di danni alla vista.

Anche l’audio è di primissimo livello, giacché il tablet dispone di ben quattro diffusori calibrati con Dolby Atmos, che direzionano l’audio direttamente verso l’utente, garantendo così un’esperienza sonora davvero immersiva e coinvolgente, perfetta per la fruizione di musica, film e serie TV. Per il resto, non parliamo certo di un prodotto che fa del gaming il suo focus, ma sotto la splendida scocca in alluminio, batte il cuore di un processore Qualcomm Snapdragon 662 Octa-Core con una frequenza principale fino a 2,0 GHz, capace comunque di dire la sua con la gran parte dei titoli mobile, permettendovi una buona fluidità anche di titoli molto esosi, confermando la buona versatilità, in ambito intrattenimento, di questo Lenovo Tab P11.

A chiudere il quadro di questo ottimo prodotto, cci sono poi: 4 GB di RAM espandibili fino ad 1 TB tramite MicroSD, un’ottima batteria da 7500 mAh, capace di garantire fino a 15 ore di utilizzo con una sola ricarica, ed ovviamente la bellissima Smart Charging Station 2, inclusa nella confezione, e con cui ricaricare in maniera intelligente il tuo dispositivo potendolo utilizzare, ad esempio, anche per la visione in streaming quando in ricarica, visto il design che incentiva comunque all’utilizzo, in linea con il focus “a tutto streaming” di questo prodotto.

Insomma, parliamo di un tablet di tutto rispetto e, per questo, vi suggeriamo di non indugiare oltre, e di fiondarvi subito sulla pagina Amazon dedicata allo sconto, così che possiate acquistare questo prodotto subito, ad un prezzo molto competitivo, prima che le richieste esauriscano lo sconto o, peggio, il prodotto vada out of stock.

