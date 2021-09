Lenovo: Thinkpad e Thinkbook scontati del 20% per il Back to School!

Nel mentre procede la caccia in rete a quelle che sono le disponibilità dei nuovi iPhone 13 e iPad Mini, noi continuiamo a proporvi quella che è la nostra quotidiana rassegna di offerte, tornando sul tema, ancora accesissimo, del Back to School. Nel far ciò, vi proponiamo quelle che sono le nuove offerte a tema proposte dallo store ufficiale Lenovo, che ha deciso di scontare i suoi ottimi Thinkpad e Thinkbook fino al 20%. Valida fino al 30 settembre, si tratta di un’occasione succulenta, da sfruttare qualora non vi abbiate già munito di un notebook moderno, resistente e capace di eseguire qualsiasi tipo di operazione in modo fluido.

Come saprete, i notebook Lenovo si posizionano tra le migliori soluzioni per chi cerca dispositivi di un certo livello. In assenza di offerte, però, gli studenti tendono a non essere invogliati a prenderli in considerazione a causa del prezzo poco accessibile per quest’ultimi, ed ecco perché questa potrebbe rivelarsi l’occasione giusta per portarsi a casa una delle sue soluzioni. Come detto, la promozione tiene conto sia dei Thinkpad, che sono quelli più specifici per l’uso professionale, sia dei Thinkbook, ossia quelli più ideali per uno studente o per chiunque necessiti comunque di una macchina in grado di fare tutto, incluso giochicchiare a titoli non troppo pesanti per la scheda grafica.

Un notebook come il Lenovo ThinkBook 13S di seconda generazione, infatti, vi permetterà di eseguire anche diversi titoli recenti, pur non avendo una scheda video dedicata, a patto che si tratti di giochi puramente arcade. Di fatto, il processore Intel di undecima generazione, in particolare il Core i5-1135G7 presente in questo specifico modello, vanta la nuova scheda grafica Intel Iris Xe che, rispetto alle soluzioni integrate delle precedenti generazioni, gode di prestazioni decisamente superiori, al punto che potrete persino editare un video con gli appositi software senza troppe difficoltà.

Un notebook ottimo anche perché grazie a questa offerta, che ne riduce il prezzo del 20%, lo pagherete 775,20€ invece di 969,00€. Oltre alle buone prestazioni, il Lenovo ThinkBook 13S gode della tipica affidabilità del brand, nonché materiali ultra resistenti, nonostante pesi solamente 1,26 kg. Da segnalare poi come il display da 13 pollici, con oltre 2 milioni di pixel, supporti il Dolby Vision, che è davvero difficile trovare su questa fascia di prezzo. Come saprete, si tratta di una tecnologia che normalmente è presente sulle migliori smart TV, questo significa che le immagini e i relativi contenuti multimediali saranno stupendi da vedere, anche in mobilità. Insomma, il Lenovo ThinkBook 13S è un notebook capace di tenere il passo alle continue evoluzioni lavorative, con un’autonomia anch’essa ai vertici della categoria.

Ovviamente, nulla vi vieta di prendere in considerazione anche le soluzioni ancora più complesse del modello descritto pocanzi, ed ecco perché potrebbe essere interessante scoprire gli altri modelli sulla pagina ufficiale della promozione al seguente indirizzo.

La nostra selezione prodotti

