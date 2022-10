Se state cercando un tablet di buona qualità ad un prezzo particolarmente vantaggioso dovreste correre ad acquistare il modello Lenovo ThinkPad P11 disponibile su Comet a un prezzo super scontato, solo per poco! Avrete la possibilità di portarlo a casa al costo di appena 199,00€ invece di 399,00€. Un’offerta imperdibile, specie tenendo presente che si parla di un articolo di fascia medio/alta, super performante, leggero ed elegante!

Il tablet in questione è dotato di un display da 11″, processore Octa core per utilizzare app e navigare sul web il più veloce possibile ed è provvisto di Android 10. Dato che si tratta di un articolo così interessante e disponibile a un prezzo davvero imperdibile, vi invitiamo a completare il vostro acquisto fintanto che è ancora a disposizione!

Con Lenovo Tab P11 potrete avere il meglio di un tablet! Uno schermo con risoluzione in 2K, quattro altoparlanti stereo anteriori con audio persistente ottimizzato da Dolby Atmos e, non meno importante, l’eccezionale durata della batteria che completa l’esperienza. Questo tablet, realizzato in una sottile lega di alluminio con moderna finitura bicolore, vi permette di lavorare e studiare da casa o fuori casa grazie a un’interfaccia utente personalizzata per la produttività e a un peso di appena mezzo kg.

Da non sottovalutare che i bordi super sottili su tutti e quattro i lati offrono un generoso rapporto schermo-area di visione dell’85% e lo schermo è certificato per lo streaming di Netflix in HD. Dunque, potrete utilizzarlo per vedere film e serie in streaming in ottima qualità, anche all’aperto in una giornata di sole grazie allo schermo LCD con luminosità di 400 nit.

Inoltre, potrete giocare o navigare con facilità e sperimentare meno rallentamenti grazie al processore Qualcomm Snapdragon 662 Octa Core con frequenza principale fino a 2,0 GHz. Inoltre, se vorrete gestire le fotografie o semplicemente tenervi in contatto con i vostri amici condividendo immagini o video rapidamente, potrete sfruttare oltre un milione di app in Google Play. Google Play Protect mantiene il vostre dispositivo pulito e i vostri dati al sicuro, con oltre 100 miliardi di app scansionate ogni giorno!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Comet dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

