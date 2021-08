Lenovo V14, il notebook per lo smart-working in offerta su Mediaworld!

Dopo aver dato uno sguardo alle offerte giornaliere di Amazon, è giunto il momento di illustrarvi quelle che sono le occasioni di Mediaworld nel suo “Solo per Oggi”, dove vi sarà possibile acquistare molteplici prodotti notebook, smartphone, smart TV ed elettrodomestici, il tutto con sconti che possono raggiungere anche il 60%, ma entro la mezzanotte di quest’oggi.

Scendendo nel dettaglio, una delle migliori offerte presenti sullo store è sicuramente quella relativa al notebook Lenovo V14. Generalmente disponibile al prezzo di 829,00€, potrete acquistarlo a “soli” 599,00€, a seguito di uno sconto di 230,00€ dal prezzo consigliato dal produttore asiatico. Si tratta di un ottimo dispositivo per tutti coloro che attualmente lavorano dalla propria abitazione, perché garantisce ottime prestazioni in quasi tutti i contesti.

Il Lenovo V14 è equipaggiato con il processore Intel Core i5-1035G1 operante ad una frequenza clock di 1,0 Ghz, abbinato a 8 GB di memoria RAM e 256 di spazio d’archiviazione SSD. Inoltre, vanta un display TN con una risoluzione nativa in FullHD (1920 x 1080 pixel), perfetto per guardare i migliori contenuti proposti da Netflix, Amazon Prime Video e Disney+.

Le sue notevoli prestazioni sono accompagnate da un design compatto e minimalista, il che permette di dare un tocco più elegante al proprio business, oltre a migliorare sensibilmente la trasportabilità nel caso in cui vogliate lavorare in un luogo diverso dalla propria abitazione. Tra le sue caratteristiche troviamo anche un comparto connettività di buon valore, grazie al supporto alle reti Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac e Bluetooth 4.2.

Grazie alla promozione del “Solo per Oggi” di Mediaword, avrete la possibilità di acquistare un prodotto di assoluta qualità ad un prezzo inferiore rispetto a quello originale. Ciò detto, questo articolo non è l’unico attualmente in offerta, motivo per cui il nostro consiglio è quello di visitare l’apposita pagina del portale, cosicché possiate visionare tutte le proposte e scegliere quella che si adatta meglio alle vostre esigenze!.

Prima di passare alla nostra piccola rassegna di prodotti, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

