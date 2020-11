Lenovo Yoga S940, codice sconto del 30% per il Black Friday

Il Black Friday è uno dei momenti migliori in cui fare acquisti, merito dei grandi sconti proposti da brand e rivenditori. Se siete alla ricerca di un nuovo computer portatile, fermatevi subito: difficilmente troverete offerte vantaggiose come quelle fatte da Lenovo sul proprio Yoga S940, che potrete acquistare scontato del 30% grazie a un coupon esclusivo.

Il Lenovo Yoga S940 è uno dei migliori modelli dell’azienda, dotato di caratteristiche hardware di alto livello come processori Intel Core di ultima generazione, batteria a lunga durata e schermo IPS certificato Dolby Vision. L’offerta è valida su tutte e tre le varianti, quindi potrete sfruttare lo sconto del 30% sul modello che più vi piace, senza essere obbligati ad acquistare una variante specifica.

Entrando più nel dettaglio, il Lenovo Yoga S940 mette a disposizione dell’utente processori Intel Core basati su architettura Ice Lake, 8GB o 16GB di memoria RAM DDR4 o LPDDR4X (a seconda della configurazione), fotocamera IR compatibile con Windows Hello, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0 e SSD PCIe fino a 1 TB. Lo schermo da 14″ è di tipo IPS e certificato Dolby Vision su tutti i modelli, la risoluzione varia invece in base alla variante che deciderete di acquistare e può essere Full HD (con luminosità massima 400 nit) oppure 4K ( con luminosità massima 500 nit).

Se non vedete l’ora di acquistare un Lenovo Yoga S940, ecco come fare: recatevi sullo store di Lenovo a questo indirizzo, aggiungete il portatile al carrello e, quando richiesto nella procedura d’acquisto, inserite il codice sconto BFLENOVO. Non dovrete fare altro, questa semplice procedura vi consentirà di portare a casa il vostro nuovo portatile scontato del 30%.

Questa e non solo tra le migliori offerte di Lenovo per il Black Friday 2020, che potete trovare tutte comodamente in questa pagina.

N.B.: per usufruire dello sconto riservato ai nostri lettori è necessario utilizzare il codice BFLENOVO durante la procedura di acquisto

