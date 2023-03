State cercando articoli per il fai da te, elettrodomestici e molto altro da cucina, bagno, soggiorno e anche per il vostro giardino? Allora non dovreste perdervi lo sconto del 10% su tutto il catalogo Leroy Merlin, grazie a questo semplice codice sconto!

Inserendo SPRINGTIME10 online, solo con IdeaPiù ed una spesa minima di €99, otterrete il ribasso appena citato sul totale nel vostro carrello! Una proposta davvero imperdibile che finirà il 24 marzo, per cui vi consigliamo affrettarvi e portare a termine i vostri acquisti quanto prima.

L’unica cosa da fare, oltre a scegliere i prodotti che preferite, è creare la carta fedeltà IDEAPIÙ ma on preoccupatevi, la versione standard è gratuita e vi permette di accedere agli sconti! Vi basterà registrarvi direttamente da questo link, in una manciata di minuti.

Una volta fatto questo, dovrete solamente cliccare sulla voce “applica uno sconto” in fase di checkout e incollare il codice nella sezione “buoni sconto” per vedere il totale scendere in autonomia. Praticamente un gioco da ragazzi!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Leroy Merlin dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine degli sconti o, peggio, dell’esaurimento della promozione in corso.

N.B. Ricorda di inserire uno dei coupon SPRINGTIME10 nell’apposita sezione del carrello prima di completare il pagamento.

