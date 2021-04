Leroy Merlin: tantissime offerte per il giardino e la casa

Se siete alla ricerca di un modo per rimettere in sesto il vostro giardino dopo i mesi di incuria tipici delle stagioni più fredde, allora non andate oltre, perché questa news potrebbe fare al caso vostro! Vi segnaliamo infatti che sul portale di Leroy Merlin, leader incontrastato nella vendita di articoli da giardino e per il fai da te, sono partite una serie di offerte che vi permetteranno di acquistare una moltitudine di prodotti a prezzi davvero bassissimi!

C’è spazio davvero per ogni esigenza, con prodotti in sconto che provengono da alcuni dei principali marchi dedicati alla cura del giardino, come ad esempio Bosch che, con i suoi prodotti, è certamente uno dei punti di riferimento per chi cerca elettroutensili da giardino dalle performance professionali e, soprattutto, dall’incredibile durabilità, ed adatti tanto ai lavori più semplici, quanto a quelli più difficili e complessi, come il taglio o la potatura.

Tra i vari, vi segnaliamo la presenza dello straordinario tagliaerba Bosch ARM 3650, venduto al prezzo incredibile di soli 99,00€, laddove il suo prezzo sarebbe generalmente attorno ai 160€! Un’offerta che Leroy Merlin ha reso disponibile solo su 3000 pezzi e che, pertanto, potrebbe andare esaurita già nelle prossime ore visto che, come intuirete, non si tratta certamente di un prodotto da poco.

Ideale per giardini di qualsiasi dimensione, il tagliaerba Bosch ARM 3650 è dotato di un potente motore da ben 1400 W, grazie al quale potrete affrontare qualsiasi tipo di prato, tagliandolo ad un’altezza regolabile dai 2 ai 7 cm. Compatto e dal peso di 12,1 kg, il tagliaerba Bosch ARM 3650 permette un controllo agevole del taglio, merito soprattutto della sua impugnatura ergonomica con tecnologia Ergoflex di Bosch, che permette non solo un’impugnatura comoda, ma anche una posizione del corpo naturale durante il lavoro si taglio, garantendo una corretta postura del corpo e riducendo così l’affaticamento muscolare.

Insomma, un prodotto davvero niente male che, ovviamente, non è l’unica offerta disponibile su Leroy Merlin, ed anzi sono diversi i prodotti per il giardinaggio che varrebbero quanto meno un’occhiata, ed ecco perché vi suggeriamo caldamente di consultare la pagina del portale dedicata agli sconti, così che possiate rintracciare, tra le tante, anche la promozione che meglio si addice alle vostre esigenze.

