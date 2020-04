LG Days: super sconti e tasso zero su elettrodomestici, TV e smartphone

Come ricorderete, nel corso della giornata di ieri vi avevamo proposto le offerte dei Sony Days di Mediaworld, ovvero una serie di sconti che, fino al prossimo 12 aprile, proporranno in offerta una moltitudine di prodotti a marchio Sony, tra cui ovviamente anche le ambitissime smart TV. Ebbene pare che Mediaworld abbia ancora cartucce da sparare prima della fine di questa settimana di Pasqua, tant’è che è appena partita sul portale un’offerta del tutto simile alla succitata, ma dedicata esclusivamente al brand di LG!

Anche in questo caso, infatti, avrete a disposizione un ricco campionario di prodotti a marchio LG, con smartphone, lavatrici, frigoriferi e smart TV venduti a prezzi eccezionali fino al prossimo 14 aprile! Un’offerta ottima che vi permetterà, ad esempio di acquistare a prezzo scontato l’ottima smart tv LG 55C9PLA OLED da 55″. Venduta originariamente a ben 2.199,00€,grazie a Mediaworld potrà essere vostra a soli 1.449,00€, con uno sconto applicato di ben 750€! Certo, potrebbero sembrare ancora molti, ma stiamo parlando di quello che è, attualmente, uno dei top di gamma della proposta LG relativa al mondo delle smart TV, dotata per altro di un eccellente pannello pannello OLED che, a differenza dei comuni schermi LED, garantisce neri più profondi e avvolgenti, per una qualità cinematografica delle immagini, oltre alla tipica garanzia LG in merito alla qualità ed alla brillantezza dei colori.

Un’occasione da cogliere al volo che, per altro, è solo una delle tante proposte di questi LG Days, riassunti per voi tramite la nostra tipica lista di prodotti consigliati, contenente quelle che sono – a nostro giudizio – alcune delle migliori offerte proposte dallo store di Mediaworld. Al netto di questo, vi invitiamo comunque a tenere sotto controllo la pagina ufficiale dell’iniziativa, così da poter tenere d’occhio tutte le offerte disponibili tra le promozioni del giorno. Infine, prima di lasciarvi allo shopping di oggi, vi ricordiamo che sono disponibili i nostri canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica tutte le offerte del mese. I canali Telegram sono quattro, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

