LG F4WV509S1E, la lavatrice intelligente offerta con oltre 700€ di sconto su Unieuro!

Sul portale online di Unieuro proseguono le numerose opportunità di risparmio relative all’iniziativa del Sottocosto, con sconti che coinvolgono tantissimi prodotti appartenenti alle più disparate categorie merceologiche, come elettrodomestici, smartphone, notebook e molto altro ancora!

La lista dei prodotti compatibili con la promozione di Unieuro è piuttosto lunga e variegata ma, tra le varie offerte attualmente disponibili, vi consigliamo caldamente di dare uno sguardo a quella relativa alla lavatrice intelligente LG F4WV509S1E. Generalmente venduta a 1.199,00€, quest’oggi è acquistabile a “soli” 449,90€, a seguito di uno sconto superlativo del 62% che ne ha abbattuto il prezzo di vendita di ben 749,10€!

La lavatrice LG F4WV509S1E è un concentrato di tecnologia, a partire dalla tecnologia “LG AI DD“. Si tratta di un’intelligenza artificiale che non si limita a rilevare il peso del bucato, ma riesce a identificare la tipologia dei tessuti, in modo tale da scegliere il programma di lavaggio perfetto. Inoltre, grazie al sistema “Vapore Steam”, questo prodotto riesce ad eliminare fino al 99,9% degli allergeni responsabili di allergie e problemi respiratori.

Questa lavabiancheria vanta anche la tecnologia “SmartThinQ“, che le permette di ricevere comandi a distanza mediante gli assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Assistant, oppure di scaricare nuovi cicli di lavaggio per il bucato. Poi, può contare su un ampio oblò in vetro temperato resistente e al contempo elegante, oltre ad un design premium con delle linee morbide, in modo tale da adattarsi a qualsiasi arredamento.

Stiamo parlando, insomma, di un prodotto di altissimo livello, non solo dal punto di vista tecnologico ma anche funzionale. Considerando quanto detto e il suo nuovo prezzo di vendita, rappresenta dunque un ottimo investimento. Tuttavia, l’offerta in questione non è l’unica disponibile su Unieuro, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposita pagina della promozione, al seguente indirizzo, cosicché possiate visionare tutte le proposte.

