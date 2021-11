LG Gram: che affare! Notebook top di gamma, in sconto di quasi 500€!

In questo Black Friday per ora non si sono viste moltissime offerte per quanto riguarda il mondo PC ma le poche che sono arrivate sono veramente interessanti, soprattutto per quanto riguarda il mondo dei computer portatili. È il caso per esempio dell’LG Gram 16Z90P che con uno sconto di ben 500€ è sicuramente una delle migliori offerte che potete trovare su Amazon in questi giorni.

L’LG Gram è un notebook dalle ottime prestazioni, con un design elegante e sottile e un peso ridotto (1,19kg), pur avendo un display IPS Quad HD da ben 16″. Per quanto riguarda il lato tecnico non manca nulla, con le alte prestazioni garantite dal processore Intel i7 di 11a generazione, 16GB di memoria RAM e un SSD NVMe da 512GB. A completare la configurazione la scheda video integrata Intel Iris Xe, la batteria da 80Wh, che garantisce fino a 16 ore di autonomia, e la porta Thunderbolt 4.

Il computer arriva già con il sistema operativo Windows 10 pre-installato, dispone di schermo touch ed è equipaggiato con un sistema Audio DTS X Ultra che offre un’immersione coinvolgente con o senza cuffie. Tutto questo costerebbe 1.799,00€ ma in questi giorni di Black Friday potrete acquistarlo a soli 1.299,00€ con uno sconto del 28%. Considerando le specifiche questo prodotto risulta perfetto per lavorare anche in mobilità.

