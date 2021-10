LG Gram con processore i7: notebook top di gamma in sconto di quasi 500€!

Se siete alla ricerca di un portatile straordinario, utile tanto per lo studio quanto per il lavoro, allora non potete assolutamente ignorare l’offerta che stiamo per proporvi, giacché su Amazon è in sconto di ben 499,01€, lo splendido e potente notebook LG Gram!

Stiamo parlando di quello che è uno dei top di gamma della casa nell’ambito PC, disponibile in varie configurazioni, ma qui proposto nella sua forma migliore, ovvero quella con processore Intel Core i7-1165G7 Tiger Lake, originariamente venduto a 1.799,00€, ed oggi in sconto a 1.299,99€, con un risparmio complessivo del 28%!

Stiloso, leggero e performante, LG Gram è un notebook pensato per chi ha bisogno di buone performance in mobilità, giacché parliamo di un dispositivo con una componentistica interna davvero ottima, tanto che, anche in fase di recensione, non avevamo mancato di tesserne le lodi!

Parliamo, anzitutto, di un notebook certificato Intel Evo, un attestato che Intel rilascia solo su pochissimi prodotti, che sta a certificare la qualità tecnica della macchina, valutando parametri come autonomia, velocità del sistema operativo, ricarica ed una serie di altri fattori che sottolineino le ottime performance del notebook.

Al netto di ciò, LG Gram si propone come un notebook dal corpo sottile e leggero, con un peso irrisorio di appena 1,19 Kg, ed uno schermo in alta definizione da ben 16″ con risoluzione di 2560 x 1600 pixel, proprio a testimoniare la sua natura votata alla produttività. Sotto la scocca, come detto in apertura, batte poi un cuore a marchio Intel, grazie al potente e apprezzato processore i7-1165G7 Tiger Lake, capace di conferire alla macchina una buona potenza di calcolo che, in coppia con i 16GB di RAM DDR4e all’SSD da 512GB, rende questo notebook veloce e prestante, anche quando il carico di lavoro non è dei più leggeri.

Coadiuvato da una veloce e prestante scheda grafica integrata Intel Iris Xe, LG Gram è la scelta perfetta per chi è alla ricerca di un notebook da lavoro potente e versatile, che sia però anche leggero e veloce da ricaricare. Stiamo parlando, dunque, di una macchina ideale per chi lavora con la propria creatività, di chi ha bisogno di una buona potenza di calcolo per lo studio, o semplicemente per chi vuole munirsi di un notebook top di gamma che possa durare ben più di qualche anno dall’acquisto.

Venduto com’è con uno sconto di quasi 500 euro, LG Gram è, insomma, una scelta davvero consigliata, ben chiaro che esso non è comunque l’unica offerta del giorno su Amazon, ed anzi sono molte altre le occasioni in sconto con cui vale la pena confrontarsi oggi. Per questo, oltre a rimandarvi alla pagina d’acquisto del prodotto, vi invitiamo anche a consultare l’intera pagina di Amazon dedicata alle offerte, così che possiate scoprire quelle che sono le altre promozioni di questa giornata! Infine, vi invitiamo ancora una volta ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

