LG: le migliori smart tv OLED a prezzi stracciati su Euronics

Mancano ancora diverse ore prima che giugno si concluda, e abbiamo il tempo e lo spazio sufficiente per segnalarvi la possibilità di concludere questo mese, già ricco di offerte, con ulteriori sconti interessanti come, ad esempio, quelli che ci sta proponendo Euronics nell’ambito dei suoi speciali LG Days che, fino al 4 luglio, vi permetteranno di acquistare tante smart TV a marchio LG, anche con tecnologia OLED, a prezzi davvero imbattibili!

Come per ogni promozione che si rispetti, l’iniziativa coinvolge anche le ultime soluzioni presentate dal produttore coreano, tra cui il modello OLED55C16LA da 55 pollici del 2021, che è probabilmente la variante OLED più apprezzata e richiesta in assoluto, merito di un prezzo ragionevole, sebbene si parli pur sempre di una spesa superiore ai 1.000€, come da consuetudine per questa tipologia di prodotti.

Come anticipato, la caratteristica principale dei televisori LG OLED, che è anche quella che giustifica poi il prezzo elevato, sono i neri assoluti e il livello di contrasto, i quali sono raggiungibili solo da un pannello dotato di questa tecnologia. Il modello da noi segnalato ha un costo di listino di ben 1.999,00€, ma grazie a questa promozione di Euronics, che ne abbassa il prezzo del 25%, potrà essere vostro a 1.499,00€. Dotato di ben 4 porte HDMI 2.1, lo smart tv LG OLED55C16LA vanta poi una serie di tecnologie e accorgimenti che vi permetteranno di guardare i contenuti multimediali esattamente come sono stati pensati dagli autori, senza alterazioni di colori o di qualsiasi altro genere di artefatto. Insomma, un televisore che vale ogni euro richiesto, i cui dettagli tipici di un top di gamma avrete modo di notarli anche nel design.

Ciò detto, questa non l’unica offerta attualmente attiva su Euronics, per questo motivo vi suggeriamo o di consultare la lista completa, al seguente indirizzo, in modo tale da visionare tutte le proposte del portale. Prima di lasciarvi, non dimenticate di seguirci anche su Telegram, in particolare ai nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

